San Lorenzo se llevó un empate 1-1 de cancha de Argentinos Juniors que le suma más en lo anímico que en las posiciones de la Copa de la Liga Profesional, porque fue superado por su rival en prácticamente tres cuartas partes de este cotejo que cerró el segmento dominical de la cuarta fecha.



La noche pintaba para San Lorenzo tan negra como la camiseta que estrenó esta noche en cancha de Argentinos Juniors, donde el local se hizo amo y señor del primer tiempo y lo dominó de punta a punta.

Con las necesidades de una mejoría a cuestas, pero sufriendo al principio de ciclo de Pedro Troglio el mal de ausencias que lo viene persiguiendo en estas fechas iniciales de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, el "Ciclón" es por ahora una suave brisa que no despeina a los rivales, aún cuando en la jornada anterior "persiguió" a Defensa y Justicia y casi se lo empata en el final, aunque terminó perdiendo por 4 a 3 en el Nuevo Gasómetro.



En cambio Argentinos tenía la necesidad de recuperarse pero desde la abundancia, porque si bien había caído por 3-0 frente a Racing en Avellaneda, venía de dos victorias previas y su ocupación pasaba por recuperar la cúspide de su grupo.



Y en ese camino pareció bien focalizado no solamente con el juego sino también con el marcador, ya que sobre los 20 minutos aparecieron por derecha los Gabriel, Florentín y Carabajal, para terminar con un centro bajo que el juvenil volante izquierdo de 19 años, David Salazar, empujó a la red en su primer partido como titular y el segundo en primera división.



Pero no se quedaron los dirigidos por Gabriel Milito con eso, sino que fueron por el "nocaut" al advertir que su rival no solamente estaba golpeado, sino que era vulnerable y podía definir el pleito en los primeros "rounds".



Pero no le acertó Argentinos a la "mandíbula de cristal" de los de Boedo y cuando se fueron al "rincón" para el descanso, le permitieron a los hoy de negro tomar aire para ir al menos por el empate en la segunda vuelta.



Y cuando algunos chicos de San Lorenzo como Agustín Martegani y Nicolás Fernández Mercau se dieron cuenta que estaban vivos, volvieron a hacer respirar a San Lorenzo, no solamente en el juego, sino también en el marcador.



Y allí fue que Martegani justificó el pedido de los hinchas sanlorencistas en la jornada anterior, cuando le reclamaron a Troglio por su titularidad, cuando armó una jugada por derecha que Ezequiel Centurión conectó en el primer palo y señaló la igualdad definitiva con cierta complicidad del arquero Federico Lanzillotta, que venía de dos grandes tapadas previas.