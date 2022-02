La FIFA suspendió este lunes a Rusia hasta nuevo aviso en toda competencia internacional a nivel selecciones y clubes de fútbol, lo que determina su eliminación del próximo Mundial Qatar 2022, sin jugar la instancia de repechaje que tenía programada.



"Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en competiciones FIFA y UEFA hasta nuevo aviso", informó la entidad en un comunicado publicado en su página web.







La decisión de la FIFA afecta especialmente al seleccionado masculino ruso, que todavía tenía chances de clasificarse al Mundial de Qatar 2022 a través del repechaje de las Eliminatorias Europeas. En principio, Rusia debía enfrentarse el 24 de marzo a Polonia en Moscú y, de superar esa llave, cinco días después disputaría su boleto para el torneo ante el vencedor del cruce Suecia-República Checa.

Sin embargo, tras la invasión de Rusia a Ucrania, tanto la FIFA como la UEFA habían confirmado la semana pasada que el conjunto dirigido por Valeri Karpin no iba a poder jugar como local ni con público, por lo que anticipó que el duelo ante los polacos se iba a desarrollar en terreno neutral. Las presiones para el organismo llegaron el sábado, cuando la Federación Polaca de fútbol aseguró que no se iba a presentar al encuentro ante los rusos bajo ninguna circunstancia, decisión que más tarde también tomó la Federación de Suecia, en caso de un eventual cruce en la siguiente ronda. República Checa, el otro posible adversario, se sumó a la medida y resolvió no presentarse en el hipotético partido ante los rusos.

Frente al nuevo panorama y tras la declaración del Comité Olímpico Internacional de pedir a las distintas federaciones que no permitan competir a los deportistas y equipos rusos, la FIFA y la UEFA volvieron a reunirse y tomaron la drástica resolución. "Estas decisiones fueron adoptadas hoy por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones sobre asuntos tan urgentes".

"El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas", completaron ambos organismos en su comunicado conjunto.

Como consecuencia de la decisión de FIFA y UEFA, el Spartak Moscú, que tenía que jugar los octavos de final de la Europa League contra el Leipzig de Alemania, en partidos programados para el 10 y 17 marzo, también fue excluido de la competición.