Los trabajadores de la CNCT -la organización de cooperativas de trabajo más grande del país- reclamaron al Gobierno que implemente “políticas públicas que reactiven la mano de obra” del sector. En una carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández plantearon que el crecimiento de la actividad económica no está llegando al cooperativismo de trabajo. “Nos hablan del despegue, pero creer que las empresas del sector privado están solucionando la falta de empleo y de ingresos de nuestros trabajadores es un error. El derrame no nos llega; no hay goteo”, dijo a Página/12 Cristian Miño, titular de esa confederación. La CNCT pidió así al Gobierno que lance programas de construcción de viviendas con cooperativas de trabajo e implemente el compre estatal a las cooperativas textiles, entre otras medidas.

La carta plantea que el Estado tiene que “asumir su responsabilidad en la creación directa de empleo”.

“Debatimos muchísimo antes de escribirla, porque somos parte de este Gobierno. Laburamos con todo en 2015 para ganar las elecciones y sacar a Macri. Sin embargo, hoy vamos a hablar con los funcionarios y no tenemos ningún tipo de respuesta”, dijo Miño.

Las cooperativas de la CNCT tienen 20 años de historia. La mayoría nacieron a partir del 2003 con los planes de obras públicas de los gobiernos kirchneristas, haciendo viviendas en el conurbano y las provincias. Otras se dedican a la producción de ropa -se armaron confeccionando camisolines, guardapolvos, las remeras de Paka Paka- y algunas son fábricas recuperadas. La CNCT reúne a 80 mil integrantes de cooperativas de trabajo.

“Entendemos que hubo una pandemia. Pero esperábamos que el Ministerio de Vivienda lance un plan de construcción de viviendas a través de cooperativas y nos dijeron que no van a construir con cooperativas de trabajo. En la Argentina hay miles de cooperativas de trabajo que se dedican a la construcción de viviendas… No hablo de que les den un plan Potenciar, sino de que trabajen como lo hicieron históricamente, por producción: construyen cinco viviendas, les pagan a medida que avanzan y certifican que la obra está hecha”, explicó Miño sobre las razones de esta salida a la opinión pública. Sumó en sus críticas a otras carteras: “El Ministerio de Trabajo sacó una Línea 1 Covid (de asistencia a trabajadores autogestionados) y la cortó en diciembre. En el Ministerio de Desarrollo Social nos hicieron cargar 4500 personas para que cobraran el Potenciar y no lo cobró nadie: hace siete meses que nos vienen dando vueltas. En el Ministerio de la Producción no nos han dado ni un subsidio para que las cooperativas mejoren su capacidad, y así sucesivamente: la carta no es un capricho político. La única preocupación que tenemos es que las cooperativas trabajen, la situación es muy delicada y no vemos un horizonte”.

La bronca

En el mensaje al Presidente, las cooperativas diferencian la mejora en los datos macroecónomicos de una recuperación para los sectores populares. “Se anuncia la voluntad del Gobierno de sustituir los planes sociales por lo que llaman políticas genuinas de trabajo; sin embargo solo se divisan discursos y gestos tibios que apuntan a lo fiscal o incentivos que dejan librado ese desarrollo social y la creación de empleo a un supuesto crecimiento y derrame en los sectores populares”.

“Esto no se lo cree nadie, lxs compañerxs menos. Es exactamente igual que los postulados del macrismo y de los sectores más liberales que creen que el mercado en última instancia va a permitir salir de la situación”, dicen sus párrafos más fuertes.

También habla de la “bronca y desilusión” que sienten los integrantes de las cooperativas de trabajo. Desde diciembre de 2019 nos pusimos a disposición de los distintos ministerios para participar en la planificación y ejecución de políticas económicas que pongan al país en funcionamiento en torno a la producción y el trabajo, especialmente a lo que respecta al cooperativismo de trabajo. Pero con bronca y desilusión creemos que hay funcionarios que prefieren los anuncios grandilocuentes sin transformación real”, dice el texto.

Las firmas

Joaquín Fernández Sancha, que preside la cooperativa La Maqueta, dice sobre las producción textil: “Necesitamos recuperar algo del compre cooperativo, que el gobierno nacional les compre a las cooperativas, en algún programa. En el Ministerio de Trabajo nos plantean la teoría del derrame: nos dicen ‘cómo, si la industria textil se está reactivando’... Pero no es que porque haya grandes empresarios que están facturando esto llega a una cooperativa. Se necesita una política pública, una coordinación con el Estado nacional para que el crecimiento llegue abajo. Su crecimiento no llega a nosotros porque, a lo sumo, el mercado le terceriza a un taller clandestino”.

El texto está firmado por cooperativas de trabajo del conurbano bonaerense -Florencio Varela, La Matanza, Merlo, San Miguel, San Martín, Berazategui, Almirante Brown- y de Córdoba, Misiones, La Rioja, Tucumán, Mendoza y Chaco. Junto al pedido de medidas que alivien la crítica situación de los trabajadores de las cooperativas, señala que “la historia y la convicción de las experiencias peronistas nos demuestran que únicamente con políticas y programas específicos se genera empleo” para los que menos tienen.