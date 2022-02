“La victimización de Horacio Rodríguez Larreta funciona sobre el desconocimiento de los enormes recursos con que cuenta", advirtió a Página/12 el legislador porteño Matías Barroetaveña (FdT), . En la previa de la apertura de sesiones de la Legislatura, en la que se espera un nuevo discurso del jefe de Gobierno centrado en la supuesta falta de fondos por el reparto de puntos de coparticipación federal, Barroetaveña presentó un informe comparativo en el que muestra que el presupuesto por habitante de la Ciudad de Buenos Aireas es significativamente mayor que el de los distritos más poblados del país. El presupuesto en dólares per cápita, en tanto, es más alto que el de importantes ciudades de la región y hasta de Europa, como Madrid o Barcelona.

"En los últimos dos años, el Gobierno de CABA ha tenido fuertes críticas hacia el Gobierno Nacional por la quita de un punto porcentual de coparticipación en 2020, argumentando un fuerte desfinanciamiento de la Ciudad que impide la planificación y ejecución de obras relevantes y de peso. Surge la pregunta: ¿es real la falta de recursos en CABA?". Así comienza el informe "¿Falta de recursos o victimización?", un análisis comparativo del presupuesto de CABA, que en 2022 contará con un total de 964.388 millones de pesos. El presupuesto fue aprobado en diciembre del año pasado y el oficialismo porteño lo calificó como "de contingencia" por "la falta de resolución del conflicto por la coparticipación".

Sin embargo, el informe explica que en el plano nacional, con algo más de 313 mil pesos por habitante, el presupuesto porteño es "un 25,2 por ciento superior al de Santa Fe, un 58 al de Córdoba y un 76,9 al de la Provincia de Buenos Aires", que cuenta con 177 mil pesos per cápita. La diferencia se hace aún más grande si se desagregan los presupuestos de los municipios del Gran Buenos Aires. Allí aparece en primer lugar Vicente López, con 103 mil pesos per cápita, y luego Avellaneda, con 76 mil. "El presupuesto per cápita con el que cuenta el Gobierno de Larreta es 19,12 veces superior al de La Matanza, su municipio preferido a la hora de realizar comparaciones en calidad de vida", agrega el informe.

Según el análisis de Barroetaveña, los recursos también tienen "una posición privilegiada teniendo un presupuesto en dólares mayor al de ciudades como Barcelona, Bogotá y Madrid". Cuando los 8.749.338.522 dólares porteños se proyectan per cápita, el presupuesto "es 21 por ciento mayor al de Barcelona y 22,6 por ciento al de Madrid", mientras que dividido por kilómetro cuadrado "es 1,14 veces superior al de Barcelona, 2,91 al de Roma y 3,40 al de Madrid". En Latinoamérica, los 2.842 dólares per cápita de CABA superan también a los de San Pablo y Ciudad de México, por ejemplo, que cuentan con algo más de 1.200 por habitante.

"Uno de los puntos de mayor énfasis dentro del discurso del Gobierno de Larreta es la escasez de recursos para proyectar grandes obras de infraestructura. Nuevamente, la comparación internacional lo deja mal parado", continúa el informe, que señala que CABA "tiene un presupuesto de gasto de capital por kilómetro cuadrado mayor al de Bogotá, San Pablo, Ciudad de México, Madrid y Roma". "No es la falta de recursos el problema de la Ciudad, es su mala utilización", concluye.

En este sentido, se destaca, por ejemplo, que "el presupuesto para gasto en refacción de veredas es mayor al presupuesto para mantenimiento escolar". En 2022, los fondos para la Dirección General de Obras en Vías Peatonales del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana serán de 6.242.725.493 de pesos, destinados a obras de reparación, mantenimiento y puesta en valor de vías peatonales. La Dirección General de Mantenimiento Escolar recibirá, en tanto, 5.541.190.915 de pesos.

En cuanto al gasto corriente, el informe indica que "durante los últimos años ha mostrado un esquema de priorización que no se centra en las necesidades reales de los habitantes de la Ciudad. Es así que en el presupuesto figuran importantes gastos destinados a secretarías de gobierno con objetivos sumamente difusos como la Secretaría de Transformación Cultural con un presupuesto de 291.698.682 de pesos y la Secretaría de Innovación y Transformación Digital con 716.854.965 de pesos".



Barroetaveña indicó a este diario que hace falta "discutir las prioridades de la Ciudad, que con 9.000 millones de dólares de presupuesto no puede garantizar 56.000 vacantes educativas, atender las necesidades de acceso a la vivienda de sectores medios y populares, y que por primera vez en décadas no tiene planificada ninguna obra de extensión del subte. Tendríamos que tener una agenda de movilidad sustentable, una política de economía circular que deje de enterrar residuos y una planificación urbana al servicio de los porteños y no de la especulación inmobiliaria".

Este último punto también aparece destacado en el informe, ejemplificado en el caso del barrio de torres de lujo que el oficialismo porteño habilitó a construir al Grupo IRSA en Costanera Sur. El informe recuerda que, según lo recabado por la legisladora del FdT, Claudia Neira, con ese "Convenio Urbanístico" "se perdieron 450 millones de dólares en recaudación por una evaluación incorrecta en el valor del predio, que se encuentra lindero a Puerto Madero pero que tributará como si perteneciera a Villa Soldati". "Este dinero podría haber sido útil para financiar las grandes obras ausentes del 2022 o también, por citar un ejemplo, para costear durante casi 4 años los subsidios a las 32 líneas de transporte público de la ciudad", señala el informe.