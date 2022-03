En el sector de los profesionales de la salud crece el malestar por lo que consideran una falta de respuestas del Gobierno provincial a sus demandas salariales y laborales.

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) salieron a advertir que en las próximas semanas habrá medidas de fuerza si el Gobierno no llama a una mesa de diálogo para discutir aumentos salariales y otras mejoras laborales.

Así lo anticipó el titular de APROSLAR, Rolando Agüero quien puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el sector. "El año pasado tuvimos el aumento salarial más bajo de toda la Administración Pública. Mientras el resto de los estatales tuvo un incremento del 52% en nuestro caso la mejora llegó al 45% y con una inflación anual que superó el 50%. Venimos perdiendo poder adquisitivo en los últimos seis años", le dijo Agüero a La Rioja 12.

Agüero sostuvo que entre los médicos de Salud Pública hay "mucha preocupación" y que "el malestar es muy grande". "El malestar es enorme porque los trabajadores estuvieron a la altura de las circunstancias cuando llegó la pandemia y sin embargo eso no fue reconocido. En 2020 tuvimos un aumento del 15% no remunerativo con una inflación que llegó al 37% perdimos más de 20 puntos y este año no vemos signos de recuperación salarial para los trabajadores de la salud", añadió.

El gremialista recordó que a principios de noviembre pasado, poco antes de las elecciones, se reunieron con el gobernador Ricardo Quintela y que allí el mandatario se comprometió a conformar una mesa de diálogo que tendría su primera reunión a fines de ese mismo noviembre o principios de diciembre. "Ya pasaron más de cuatro meses y no convocaron la mesa de diálogo", se quejó.

En este punto, Agüero informó que hace dos semanas APROSLAR presentó una nota en Casa de Gobierno solicitando el llamado al diálogo pero que siguen sin respuestas. "Si el Gobierno no llama a la mesa de diálogo este va a ser un año de muchos conflictos. Nos están empujando a tomar medidas", avisó.

Ante este escenario, desde la gremial médica ya empezaron a recorrer los distintos servicios de los hospitales y centros primarios de salud. "Estamos hablando con la gente, están indignados y molestos por las condiciones salariales de los trabajadores. Si esto sigue así dentro de poco empezaremos con medidas", insistió.

A fines de noviembre pasado el Gobierno provincial anunció un aumento salarial del 52% en el sueldo de bolsillo para toda la Administración Pública en 2022. El aumento se pagará en cuatro tramos: en enero -ya se cobró y rondó el 16%- en abril, en julio y en octubre. La mejora incluye montos al básico y sumas no remunerativas y combinará incrementos porcentuales y sumas fijas.

Este aumento será para todas las categorías y escalafones y en algunos casos la suba puede alcanzar unos puntos más. El salario inicial estatal pasará de los $38.500 que se pagaban en diciembre de 2021 a $59.000 en noviembre de este año.

Aumento a las guardias

En tanto, el gobernador Ricardo Quintela anunció este lunes un aumento del 20% al valor de las guardias para todo el personal de Salud Pública. Lo hizo a través de la red social Twitter.

La mejora incluye las guardias COVID y prorroga los contratos eventuales COVID. "Es un reconocimiento al trabajo incansable que han desempeñado en estos dos años de pandemia. La salud es una prioridad para nuestro Gobierno y estamos invirtiendo en infraestructura, en aparatología y también mejorando la situación de los trabajadores y trabajadoras", destacó el Gobernador en Twitter.



Tras el anuncio del mandatario, Agüero aclaró primero que tanto las guardias comunes como las denominadas guardias COVID y guardias COVID críticas tenían los mismos valores desde 2020.

Con el incremento del 20% informado por el Gobierno, en APROSLAR consideraron que la mejora es menor a lo que esperaban. "El aumento a las guardias tenía que ser de un 30% por lo que estaría faltando un 10%. Y otra cosa que no dicen es desde cuándo aumentan, si es desde febrero, marzo o abril porque las guardias generalmente se cobran dos meses después de que se las hace. Es decir, si hacemos una guardia en marzo recién la cobramos en mayo. Así que es importante que aclaren desde cuándo es el aumento", indicó.

El dirigente sindical detalló que, antes de este incremento anunciado por el Gobierno, un médico que hace una guardia común de 24 horas cobraba 5.700 pesos la guardia y que por la de 12 horas se pagaban 1.700 pesos. En tanto, dijo que las guardias COVID duplican los montos anteriores por lo que una guardia de 24 horas rondaba los 10.000 pesos.