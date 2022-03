El 7 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Visibilidad Lésbica para honrar la memoria de la Pepa Gaitán, cordobesa chonga asesinada por lesbiana por el padrastro de su novia, en marzo de 2010. Por su cercanía con el 8 de marzo, el 7 suele quedar a la sombra de esta jornada ultra masiva de huelgas internacionales feministas y globales. Sin embargo, este año el Centro Cultural Kirchner propuso acompañar esta fecha con “Me nació este amor”, “un viaje a través de las canciones y las palabras de autoras y autores lesbianas del siglo XX y XXI”.

Una fiesta musical que va desde el reggaetón hasta el punk rock, pasando por baladas hasta paisajes experimentales, “ida y vuelta hasta las islas de Lesbos y otros territorios aún incógnitos”, a bordo de una experiencia que captura la emoción y las texturas musicales de un repertorio que le canta a la identidad lésbica.

Artistas como Lucy Patané, Paula Maffia, Chocolate Remix, Marilina Bertoldi, Negrah Liyah y Marina La Grasta participarán de este encuentro dirigido por Paula Trama y Rosa Nolly en la sala Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, donde interpretarán canciones de bandas y cantautoras como Marilina Ross, Mecano, Flopa, Amor Elefante y Los Besos.

Para Barbi Recanati, asesora musical de este centro cultural y directora de la programación de las ballenas, “la existencia de este evento en el centro cultural marca la importancia de reconocer desde la cultura a la visibilidad lésbica como una escena artística llena de himnos clásicos, modernos, artistas históricas y emergentes. El objetivo mayor es que pasen los años y el 7M quede instalado en la agenda cultural”.

Para Gabriela Borrelli, lesbiana y asesora literaria del centro cultural, esta fecha “lo que marca no solo es un reconocimiento a aquellas compositoras lesbianas y canciones lésbicas, sino a toda una generación que le rinde homenaje a otra y a toda esas canciones circularon en secreto, invisibilizadas, en la clandestinidad. Y, ahora, se presenta esta unión de espectadoras y artistas visibilizando tramas ocultas del amor lesbiano”.

“Ese día va a estallar todo y va a ser un gran momento de encuentro. Creo que las lesbianas van a copar el CCK pero, además, no solo es un evento de nicho. Si bien somos todas tortas, cualquiera lo puede ver y disfrutar”, asegura Chocolate Remix, una de las artistas invitadas.

Para ella, además, es importante que el CCK le dé espacio a una identidad históricamente invisibilizada: “todas las disidencias lo hemos estado y las lesbianas particularmente hemos vivido mucha invisibilización. De pronto, poder enunciarnos como lesbianas y que sea el eje de lo que estamos haciendo me parece potente, transformador, abre un poco el panorama. Aunque el mundo se supone que ha cambiado mucho en los últimos años, en el ambiente de la música, si bien cada vez hay más lugar para nuestras voces, el mainstream es mayormente hétero cis. Entonces, no me parece menor que haya un evento en el cual podamos mostrarnos, nombrarnos, poder compartir nuestras narrativas y experiencias hechas canciones”.

