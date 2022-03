Diputados de Juntos por el Cambio aprovecharon la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso para hacerse notar: de entrada exhibieron en sus bancas banderas de Ucrania y luego abandonaron el Congreso de la Nación, entre gritos, cuando el presidente Alberto Fernández habló de la millonaria deuda con el FMI que dejó Maurici oMacri y le reclamó a la Justicia seguir con la investigación al respecto que impulsó el Gobierno.

El jefe de Estado hablaba del acuerdo del expresidente con el organismo internacional y de la denuncia que él realizó el año pasado ante la Justicia para que se investigue si existió un delito, momento en que la oposición comenzó a los gritos y abucheos, a medida que se iban retirando del recinto.



Las cámaras oficiales de la transmisión en cadena nacional enfocaban a los tres jueces de la Corte Suprema que estaban en el recinto de Diputados, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y a los referentes opositores que comenzaban a levantarse de sus bancas.

"Yo no miento Alfredo, me conocés", le contestó el mandatario al senador radical Alfredo Cornejo, quien se levantó de su banca al grito eufórico de "sos un mentiroso".

Los cruces también se dieron entre los legisladores presentes, ya que ante los gritos del diputado macrista Fernando Iglesias, la senadora Juliana Di Tullio le retrucó: "Calláte la boca".

Pese a que todos cuestionaron al Presidente, finalmente solo se levantaron y se retiraron del lugar los referentes del PRO, dejando gran parte de las bancas vacías, las mismas que habían poblado con banderas con los colores de Ucrania.

Pero no todos eligieron irse, ya que permanecieron en sus bancas todos los radicales, incluido Cornejo y Facundo Manes, así como el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y todos sus legisladores.



"No fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano", tuiteó Iglesias.



A su turno, el diputado Hernán Lombardi señaló que "el Presidente vive en otro país, imaginario y alejado de la realidad", mientras que su par Waldo Woff indicó: "Me levanté junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía".

El comunicado del PRO

Tras los hechos, desde el PRO publicaron un comunicado para explicar lo sucedido: "Ante las injustificables acusaciones y difamaciones realizadas por el presidente Alberto Fernández contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, en un intento de priorizar hablarle a la tribuna del Frente de Todos en lugar de convocar al diálogo en momentos críticos de nuestro país, el Bloque PRO decidió abandonar el recinto en señal de repudio al discurso presidencial".

Y concluyeron: "El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas que representaron 2 de cada 3 pesos del stock de deuda y las generadas por esta gestión (que ya acumula USD 65 mil millones incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación".