Gobernadores, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos que presenciaron la asamblea legislativa en el Congreso destacaron que el presidente Alberto Fernández haya priorizado una agenda productiva para apuntalar el desarrollo de la Argentina y elogiaron su reclamo público de que la Justicia avance en la querella criminal sobre el endeudamiento contraído con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri por 44 mil millones de dólares.

Entre los primeros balances tras el discurso presidencial, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, consideró que las palabras del Presidente habían resumido "con precisión" los "grandes desafíos" que afronta el Gobierno al tiempo que "trazó un camino claro de crecimiento con justicia social". Desde su cuenta de Twitter, Manzur subrayó que "los índices de recuperación económica son innegables" al mencionar el diagnóstico trazado por el Presidente, y además elogió el acuerdo alcanzado con el FMI que -evaluó- "nos permitirá refinanciar la deuda irresponsable que tomó el gobierno anterior con el FMI" .

"Argentina recuperará credibilidad y previsibilidad para profundizar una senda de desarrollo integral y federal", elogió, y recuperó las palabras de Fernández al exhortar a "aumentar la producción, agregar valor, potenciar las economías regionales, crear empleos, recuperar salarios e integrar a los más vulnerables".

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, criticó desde el Salón de Pasos Perdidos a los miembros de la bancada del PRO por retirarse anticipadamente del recinto, a quienes nombró como "los responsables de ese endeudamiento que no pudieron quedarse en el recinto".

El titular del bloque del FdT en la Cámara baja, Germán Martínez, ensayó un balance del mensaje presidencial, al que valoró como "un gran discurso que espero se transforme en una hoja de ruta del trabajo parlamentario". "El Presidente nos dijo que éste es el mejor acuerdo posible (por la Carta de Entendimiento con el FMI) y que tenemos cuatro años para consolidar el crecimiento", añadió y remarcó que fue muy importante que "haya ratificado que no habrá Reforma Previsional ni Laboral".

Sobre la actitud de la oposición de retirarse parcialmente sin que hubiera terminado la asamblea, Martínez focalizó las críticas en el "bloque del PRO" pero luego matizó los cuestionamientos al valorar "el vaso medio lleno de que los radicales, la Coalición Cívica, se hayan quedado en el recinto".

El titular del bloque oficialista del Senado, José Mayans, dijo que el discurso presidencial fue "excelente" y destacó el anuncio de "medidas que tienden a recuperar la economía nacional, el empleo, el crecimiento y a resolver algunos problemas críticos como es el endeudamiento feroz que nos dejó el gobierno de Macri". En ese punto, Mayans manifestó que el tratamiento legislativo de todos esos proyectos requerirá de una "coordinación" con el Ejecutivo y al responder sobre el desplante del bloque del PRO recordó que ese sector político "dejó sin presupuesto al país" al rechazar a fin de año, a través del voto en Diputados, el proyecto de presupuesto 2022 que había enviado el Ejecutivo.

Una de las voces más duras contra los legisladores del PRO fue la del ministro de Justicia, Martín Soria, quien al opinar sobre la retirada opositora disparó: "A mí me enseñaron de chiquito que la verdad sólo les duele a los chantas, a los mentirosos, a los estafadores". Soria aseguró que "la actitud de levantarse sin querer escuchar la verdad del daño que hicieron a todo el pueblo argentino con ese endeudamiento y de no querer dar la cara, no querer escuchar siquiera, nos vuelve a mostrar la oposición que tenemos en la Argentina".

Tras presenciar el discurso de Fernández desde las bancas reservadas a los ministros, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, destacó los cambios y beneficios anunciados por el Presidente para los beneficiarios de los planes sociales, en particular la reconversión al empleo genuino y el fomento a la economía popular. "Estamos en el camino de transformar planes sociales en empleo genuino y lo estamos haciendo con los sectores de la producción, del trabajo, y que quienes cobran un plan social puedan pasar a un empleo genuino como estamos haciendo en los sectores textil, de la construcción o gastronómico", adelantó.



Durante la asamblea legislativa, las provincias estuvieron representadas por los gobernadores presentes en el espacio ubicado a la izquierda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien como titular del Senado se encargó de presidir la sesión.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los asistentes, analizó los dichos del Jefe de Estado al retirarse del Palacio Legislativo. Para Quintela, Fernández "desnudó lo que era la Argentina y cuáles son los caminos alternativos para ponerla de pie" y luego calificó como "grave" la decisión del PRO de retirarse del recinto de sesiones. "Gracias a Dios quedó al descubierto y con muchas diferencias con la UCR y la Coalición Cívica, que se quedaron como corresponde al sistema democrático. Otros no supieron aguantar que le dijeran la verdad. Tendrían que haber aceptado respetuosamente el mensaje del Presidente", cuestionó el riojano.

A su vez, la diputada Carolina Moises (FdT-Jujuy) consideró que en su discurso "el Presidente reafirmó que todos los argentinos y las argentinas debemos conocer cómo y por qué se tomó una deuda impagable, y para eso es indispensable que el Poder Judicial se comprometa y deje de mirar para otro lado". Otros dos diputados del bloque oficialista, Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) y Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos) valoraron el mensaje de Fernández y lo definieron como "excelente" -en el caso del primero- y como "una exposición esperanzadora" según Osuna, quien elogió que "una deuda impagable, tomada por el gobierno de Mauricio Macri" sea "reencauzada en el marco de una negociación que posibilite que su refinanciación no afecte derechos laborales y sociales".