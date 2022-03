“El Presidente fue claro en su mensaje, marcando cuáles son las prioridades que necesita cada una de las familias argentinas. Lo primordial es solucionar el tema económico general, que es lo que más nos está doliendo. Por eso el Presidente va a generar el mejor acuerdo que podamos tener los argentinos con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el Congreso, donde escuchó el discurso de apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández.

Espinoza remarcó: “el Presidente dejó en claro que el acuerdo con el FMI va significar que no se altere de ninguna forma el proceso de crecimiento y desarrollo económico. Por lo tanto, no va a haber reforma previsional, nuestros jubilados se tienen que quedar muy tranquilos. La firmeza del Presidente en este sentido quedó muy marcada, no va a haber reforma laboral, por lo tanto también el acuerdo que tengamos con el Fondo Monetario Internacional va a ser un acuerdo que claramente no va a perjudicar a nuestros trabajadores”.

El Intendente coincidió con el Alberto Fernández en que en la Argentina “tenemos que generar el crecimiento de lo que significa una nueva Argentina en la era del conocimiento; el planeta ya está en la era del conocimiento, y Argentina está entrando en esa era, por eso va a apostar muy fuerte a todo lo que tiene que con una fuerte inversión en educación”.



En referencia a la fuerte inversión gubernamental en materia de Ciencia y Tecnología, el Jefe comunal destacó que en “La Matanza abrimos el nuevo Centro Universitario de la Innovación (CUDI), donde ya 10.000 alumnos empezaron a cursar en el último cuatrimestre, todas carreras de nanotecnología, biotecnología, y todas las nuevas tecnologías que son las carreras del presente y del futuro”.