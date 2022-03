El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su par ruso, Vladimir Putin, "debe pagar" por sus acciones y que está "más aislado que nunca". "Nosotros, los Estados Unidos, estamos con el pueblo ucraniano", afirmó el mandatario estadounidense durante su discurso del estado de la Unión que tuvo también algunos furcios.

Durante la primera parte de su alocución frente a ambas cámaras del Congreso, Biden se dedicó a abordar el conflicto armado en Ucrania. "La guerra de Putin fue premeditada y no provocada. Rechazó los esfuerzos de la diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podría dividirnos aquí en casa. Putin se equivocó. Estábamos preparados", apuntó.

Biden recordó que "a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Siguen avanzando. Y los costes y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando".

Aún así, el mandatario prometió que el ejército estadounidense "no participa ni participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania" y que el despliegue de tropas es para "defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste".

Prohibición de vuelos rusos

Al igual que Europa y Canadá, Estados Unidos se sumó a la medida de cerrar su espacio aéreo a vuelos rusos.

"Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y añadiendo una presión adicional a su economía", informó Biden.

“Putin está más aislado que nunca”

El presidente de Estados Unidos destacó también que "nos mantuvimos unidos" y que "contrarrestamos las mentiras de Rusia con la verdad, y ahora que ha actuado, el mundo libre le está pidiendo cuentas", manifestó.

"Putin está ahora más aislado del mundo que nunca -expresó el mandatario-. Cuando se escriba la historia de esta época, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte".

Biden anunció asimismo que Estados Unidos irá contra los "oligarcas" que apoyaron a Putin y que el Departamento de Justicia formará un grupo de trabajo para investigar "los crímenes de los oligarcas rusos".

"Esta noche, les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que se llevaron miles de millones de dólares con este régimen violento: no más", expresó.

Los furcios de Biden

Durante su discurso, Biden tuvo una pequeña confusión. Mientras hablaba sobre el conflicto en Ucrania y se dirigía a la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova -quien fue invitada por la primera dama, Jill Biden-, el mandatario confundió a los ucranianos con “iraníes”.

"Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo iraní", dijo.

¿"Go get him" o "Go get 'em"?

El final de su participación frente a las dos cámaras del Congreso también dejó una perlita: después del tradicional Que Dios proteja a nuestros militares", Biden proclamó un "A por él" o "A por ellos" (no se entendió si era "Go get him" o "Go get 'em") y levantó su puño cerrado. Pero esta expresión no estaba en el discurso original que había sido entregado previamente a la prensa y tampoco se aclaró a quién se refería con “él” o “ellos”.