A partir de este miércoles, todos los mayores de 12 años que vivan en la provincia de Buenos Aires podrán aplicarse la tercera dosis de manera “libre” sin necesidad de tener turno previo.

El anuncio fue formulado por el gobernador Axel Kicillof durante la Décima Conferencia de Verano en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita.

"Teníamos vacuna libre primera dosis a partir de 3 años, vacuna libre cumplido el plazo para segunda dosis desde los 3 años y teníamos la tercera dosis libre a partir de los 18 años, pero desde mañana (por hoy), y me enorgullece decirlo, desde los 12 años habrá tercera dosis libre en la provincia de Buenos Aires", anunció el mandatario en declaraciones a la prensa.

Acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, Kicillof afirmó que "la provincia fue una locomotora, batió récord en vacunación".

Sostuvo que "nosotros no tenemos que vacunar a una ciudad, tenemos que vacunar a 3.000 ciudades y no tenemos que vacunar 200 kilómetros cuadrados, sino a 307 mil kilómetros cuadrados, y no tenemos que vacunar a un millón o tres millones de personas, sino que tenemos que vacunar a 17 millones de habitantes y hemos vacunados a 16 millones con una dosis, 14 millones con dos dosis y 7 millones con tres dosis".

En este sentido, el gobernador remarcó el rol fundamental de la campaña de vacunación luego de dos años de pandemia. Sobre la reactivación del turismo, dijo que era “necesario desde el punto de vista de la actividad, desde los municipios que viven en buena medida del turismo; necesario para los argentinos y argentinas que disfrutaron de nuestro territorio. Fue una temporada histórica".

Curva de contagios y vacunación

El ministro Kreplak, al referirse a la situación epidemiológica, expresó que los casos bajaron casi en un 90 por ciento. "Hoy tenemos en todo el país 3.500 casos y en la provincia de Buenos Aires 1.130 casos, lo que representa una caída del 86 por ciento, lo que fue con respecto al mismo día de la semana pasada, ya que habíamos tenido 7.900 casos".

Según datos que ofreció el ministro, el 93,6 por ciento de la población bonaerense está vacunada. El 83,4 por ciento, más de 14 millones de personas, tiene el esquema completo con dos dosis, y casi el 40 por ciento de los bonaerenses cuentan con la tercera dosis de refuerzo.

Entre los adolescentes de 12 y 17 años, el 93 por ciento tienen al menos una dosis y el 78 el esquema completo. Y de los niños de 5 a 12 de la provincia el 77 se aplicó una dosis y el 56 ya completó el esquema.

"Si nosotros pensamos que con 17 millones de habitantes la provincia de Buenos Aires podría ser tranquilamente un país, la Provincia sería el cuarto país con personas vacunadas", enfatizó el ministro de salud.