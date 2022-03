Volodímir Zelenski (44), quien dedicó gran parte de su vida a su carrera como actor cómico e incursionó en la política en 2019-, es el presidente que debe enfrentarse a Vladimir Putin durante la invasión rusa a Ucrania. Si bien es Licenciado en Derecho, nunca ejerció la abogacía. Comenzó a competir por la Presidencia en 2018, sin tener experiencia alguna en política. Lo más cerca que había estado de un cargo de funcionario fue durante su papel en la serie “El Servidor del Pueblo”, donde interpreta a un profesor de historia que se convirtió en presidente de Ucrania después de que un video grabado por uno de sus alumnos, en el criticaba a la corrupción del Gobierno, se volviera viral.



Campaña electoral

Fue tal la simpatía que generó con su papel actoral que, junto a los productores, decidió montar un partido político en la vida real, el cual llevó el mismo nombre de la serie. A un año de los comicios, Zelenski ya se perfilaba como favorito en algunos sondeos. En vísperas de Año Nuevo, un discurso de su antecesor y rival, el magnate Petro Poroshenkofue opacado por un comunicado emitido por la televisora 1+1, en el cual se anunciaba a Zelenski como candidato a la presidencia del 2019. En ese entonces, ya arrasaba en todas las encuestas.

La campaña se centró principalmente en las redes sociales, donde los usuarios compartieron imágenes de su carrera artística, como la del actor en pleno tiroteo contra parlamento ucraniano. Siguiendo la línea de esta estrategia, casi no realizó actos masivos. Su discurso se centró en asegurar a los ciudadanos que no se trataba ni de un “socio corrupto de Occidente” ni del “hermano menor de Rusia”. “Sin promesas, no hay decepción”, llegó a afirmar en uno de sus mensajes.

En una entrevista brindada antes de ser electo, al ser consultado sobre en qué se diferenciaba con otros candidatos, dijo ser “una cara nueva” y destacó: “No he engañado a la gente. Se identifican conmigo porque soy abierto, me duele, me enfado. Si soy inexperto en algo, soy inexperto. Si no sé algo, lo admito honestamente".

A su vez, durante la campaña se mostró comprometido a enfrentar la corrupción y acabar con el conflicto con los separatistas del este, que comenzó en 2014. El éxito del camino electoral fue indiscutible, ya que el actor recibió 73,22 por ciento de los votos en segunda vuelta en 2019 contra Poroshenko, el que además de presidente y proeuropeo era el fabricante de dulces y chocolates más importante del país.

Mientras que Zelenski manifestó su intención de poner fin a la guerra en el Este, contra los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin, Poroschenko, su antecesor, había prometido ganarla. El 20 de mayo de 2019, Zelenski se convirtió en el sexto presidente en la historia de Ucrania como país independiente.

Su gestión

Durante sus primeros años de gestión, su popularidad cayó abruptamente. Según un sondeo publicado en enero pasado por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, citado por el Daily Mail, el 30 por ciento de la población quería que Zelenski se postule para un segundo mandato y tan solo el 23 por ciento dijo que votaría por él.

Lo primero que hizo al llegar al poder, fue manifestar su intención de entablar relaciones con Rusia. Incluso, llegó a tener una conversación telefónica con Putin-algo que sus predecesores no habían logrado-en la que acordaron un intercambio de prisioneros. Si bien se lograron algunos acercamientos y se aprobaron medidas para implementar partes de un proceso de paz conocido como los acuerdos de Minsk, estos nunca se cumplieron.

Otro de los ejes de su política fue la insistencia con la que solicitó que la Alianza Atlántica (OTAN) admita a Ucrania, una exrepública soviética, dentro de la organización. Por su parte, Putin había exigido a la entidad que nunca aceptara el pedido debido a la importancia geopolítica, histórica y cultural de Ucrania. En otro sentido, según detalló el diario español El País, su Gobierno abrió el mercado de tierras agrícolas, amplió la digitalización e inauguró un programa de construcción de rutas, las cuales se encontraban en "muy mal estado" en todo el país.

Entre otras medidas, causó gran polémica en su país el anuncio de una norma que le daría al Gobierno nacional control sobre el Tribunal Constitucional. También su propuesta de “desoligarquización”, que apuntaba a limitar la influencia de los más enriquecidos de Ucrania y prohibía la financiación a partidos políticos. Esta última normativa fue duramente cuestionada ya que su propia campaña política había sido financiada por el multimillonario, Ihor Kolomoisky, propietario de la cadena televisiva ucraniana 1+1.

A su vez, pese a su discurso antisistema, según un informe realizado en 2021 por la organización Transparencia Internacional, Ucrania percibió un incremento de la corrupción en el sector público durante ese año. En octubre de 2021, fue nombrado en el escándalo de los Pandora Papers, la filtración masiva de documentos que expuso riqueza oculta de poderosos del mundo. Sin embargo, Zelenski negó estar involucrado en operaciones de lavado de dinero.

La invasión

El último 24 de febrero, Putin anunció el inicio de una “operación militar especial” contra Ucrania, poco después de reconocer la independencia de las regiones separatistas autoproclamadas Donetsk y Lugansk.

Al día siguiente, Zelenski se filmó a sí mismo de pie en la oscuridad cerca del edificio de la presidencia con sus asesores, diciendo "estamos todos aquí" en un intento de contrarrestar la desinformación de que había abandonado su puesto.

"Nuestros militares están aquí. Los ciudadanos de la sociedad están aquí. Todos estamos aquí defendiendo nuestra independencia, nuestro país, y así seguirá siendo", dijo.

A su vez, calificó la intervención como una “violación a la soberanía” de su país por parte de Moscú, mientras que aseguró que Ucrania “no tiene miedo de nada ni de nadie” y demandó un “claro apoyo” de sus aliados de Occidente, en un mensaje televisado.

En una llamada con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos le ofreció ayuda en caso de que tuviera que marcharse. "Necesito munición, no un viaje", dijo al respecto, según un tuit de la embajada ucraniana en Reino Unido.

Durante los primeros nueve días de guerra Zelenski se negó a abandonar Kiev, llamó a sus conciudadanos a resistir la invasión rusa, hizo un pedido dramático sus aliados de Occidente de que no lo abandonen, envió una delegación a Bielorrusia a negociar con Rusia un cese de fuego, pidió la mediación de China e instó a la Unión Europea a que incorpore a Ucrania como miembr pleno.

Carrera artística

Desde su infancia, desarrolló gran pasión por el teatro y terminó por convertirse en actor. Si bien realizó y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Económica de Kiev en el año 2000, nunca llegó a ejercer la abogacía, ya que estaba convencido en seguir con su profesión artística. Cofundó junto a su mejor amigo la productora Kvartal 95, la cual produjo películas, dibujos animados y comedias. Además de su papel protagónico en la serie Servidor del pueblo -emitida entre 2015 y 2019-, apareció en películas como Love in the Big City, Love in the Big City 2 y Office Romance y Our Time.

Entre 2008 y 2015, filmó una serie de películas que incluyeron comedias románticas y hasta tuvo cargos directivos. En esa época, se opuso públicamente a la decisión del Ministerio de Cultura ucraniano de prohibir a los artistas rusos, vigente desde 2015. Su trayectoria también incluye su participación como concursante en la versión ucraniana de "Bailando por un Sueño" en el 2006. Por su trabajo, acumula alrededor de 30 premios y también fue reconocido en varios festivales de cine internacionales.

Vida personal

Nació el 25 de enero de 1978 en Krivói Rog, al sur de la capital de Ucrania. Vivió gran parte de su juventud junto a sus padres en Magnolia, país fronterizo con Rusia. Creció en el seno de una familia “judía soviética”, como la describió una vez, “no demasiado religiosa, en un régimen en el que la religión estaba reprimida”. En esa región, se utilizaba más el ruso que el ucraniano. El hecho de que el ucraniano no haya sido su idioma natal principal se convirtió en uno de sus mayores inconvenientes para llegar a la presidencia.

Su padre, Oleksandr, dirige un departamento de cibernética y hardware informático en el Instituto de Economía de Krivói Rog, mientras que su madre Rimma Zelenska trabajaba como ingeniera. Está casado desde 2003 con una arquitecta y guionista, llamada Olena Zelenska (44), a quien conoció en la escuela y con quien creció en un ambiente de habla rusa. Con ella, tiene dos hijos: Oleksandra y Kiril.

Durante una entrevista que brindó Zelenska en abril del 2019, aseguró que escuchó el ucraniano por primera vez en segundo grado, durante una clase de idiomas. La pareja tuvo a su primera hija en 2004, Aleksandra, quien interpretó un papel en la película "8 New Dates" junto con Zelenski. Su segundo hijo, Kirilo, nació en 2013. Si bien la ahora Primera Dama se negó a participar en la campaña electoral, lo acompañó cuando juró su cargo de presidente. "Él estaba muy motivado, la gente le mandaba mensajes constantemente y ya no tenía sentido oponerme", reconoció. En uno de sus últimos mensajes, aseguró sobre el conflicto militar: "Mi gente querida, ucranianos. No tengo miedo ni lágrimas, mis hijos me miran, estoy con ellos y con vosotros, y al lado de mi marido".

Seguí leyendo: