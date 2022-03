Esta semana volvieron las clases presenciales y con ellas las calles se tiñeron de mochilas con ruedas, guardapolvos y, próximamente, notebooks. El gobierno anunció que durante marzo se distribuirán más de 500 mil computadoras entre los jóvenes de escuela secundaria pública en todo el país.

Luego de un 2020 y parte de 2021 marcados por la educación virtual, la pandemia dejó al descubierto la brecha tecnológica entre chicos y chicas que no pudieron acceder a dichas clases por no tener herramientas que hoy, más allá de la presencialidad o no, son imprescindibles para el aprendizaje.

Para este año, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que iniciarán marzo con "más de 500 mil computadoras distribuidas a los chicos de la escuela secundaria pública" a través del programa Conectar Igualdad.

Respecto al Plan Conectar Igualdad, fue creado durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se entregaron 5 millones de netbooks entre alumnos y docentes de secundarias públicas. Luego fue discontinuado por Mauricio Macri tras su asunción, reduciendo drásticamente la cantidad de computadoras entregadas por año. El ex presidente no se privó de nada y comparó al programa con el reparto de carne para asado sin una parrilla o sin elementos para encender el fuego, por la falta de conectividad en numerosas escuelas.

La Secretaria nacional de Educación, Silvina Gvirtz, explicó que durante el macrismo sólo un 20 por ciento de la población estudiantil accedió a las notebooks porque se dejaron de entregar 3.800.000 computadoras.

Además, explicó que durante 2021 el Gobierno realizó una licitación por 630 mil equipos y que este año y el siguiente habrá nuevas licitaciones por dos millones, respectivamente. En esa línea, adelantó que desde la cartera que dirige Perczyk se está trabajando con Arsat para garantizar la conectividad en las escuelas.

“Hoy tenemos un 30 por ciento de escuelas conectadas y para el año en curso se prevé conectar 15 mil más. Así, estaríamos llegando al 50 por ciento”, detalló.

En la apertura de sesiones en el Congreso, Alberto Fernandez hizo referencia al programa y anunció que en los próximos 90 días se llevará conectividad a 2.700 escuelas. A estos establecimientos se sumarán otros 10.000 durante el resto del año.

"Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas pasarán a estar conectados", dijo el Presidente.

Estos alumnos se sumarán a los 5,2 millones que ya asistían a escuelas con conexión a Internet. "Terminaremos el año cubriendo el 90 por ciento de la matrícula total del Sistema Educativo Argentino", detalló Fernández.

Fernandez agregó que este año se distribuirán más de 600 mil computadoras para estudiantes de secundarias y docentes de escuelas primarias públicas. Para eso, se licitó la compra de un millón de computadoras.

En varias escuelas de la Capital Federal están esperando que las escuelas se comuniquen para notificar cuántos alumnos necesitan las computadoras y para qué grados -ya que dependiendo del grado hay distintos sistemas operativos-. Es decir, que en esta oportunidad los docentes y alumnos de secundarios obtendrán las computadoras mediante convenios, por lo cual los potenciales beneficiarios no deberán hacer trámite ante ningún organismo.

Según el decreto, las computadoras que entregará el gobierno serán destinadas a estudiantes y docentes de secundarias públicas y escuelas de educación especial de gestión estatal. El decreto establece que se entregará una computadora por persona.