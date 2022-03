Argentina inicia una nueva era en la Copa Davis: este viernes, en el arranque de la serie frente a República Checa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Guillermo Coria hará su debut oficial como capitán en reemplazo de Gastón Gaudio, quien dejara el cargo tras un desprestigiado ciclo. El Mago comenzará su nueva etapa con una gran oportunidad por delante: la eliminatoria contra los checos, con partidos al mejor de tres sets, otorgará el pase directo a la fase de grupos de las Finales, el selectivo certamen de fin año que reunirá, del 23 al 27 de noviembre en una sede a confirmar, a los ocho mejores países del mundo.



Sebastián Báez, uno de los jugadores más salientes de la nueva generación local, se estrenará con la camiseta de la Argentina: el viernes, desde las 12, abrirá la serie ante Jiri Lehecka, el 94º del mundo, de 20 años, quien viene de protagonizar el mejor arranque de temporada de su carrera, después de superar la qualy del Abierto de Australia y alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Rotterdam.

"Traigo una buena experiencia de la reciente gira sobre polvo de ladrillo, creo que fui de menor a mayor y desde que me enteré de la convocatoria para jugar la Davis me puse contento porque uno siempre sueña representar a su país", contó el argentino de 21 años, reciente finalista en el ATP 250 de Santiago de Chile.

Báez arrastra una temporada 2021 soñada, con un salto del puesto 308 al 98. De fuerte vínculo con su entrenador Sebastián Gutiérrez, quien lo guía desde su etapa de juveniles en 2015, hoy ocupa el escalón número 62 y es el número tres del tenis argentino en el ranking ATP. Contra Lehecka reeditará un duelo que tiene apenas un antecedente: fue en la final del M25 de Praga, en territorio checo, con triunfo del jugador local en tres parciales.



Después de la apertura entre Báez y Lehecka saltará a la cancha Diego Schwartzman, 14º del mundo y líder del equipo nacional, para enfrentarse con Tomas Machac, de 21 años y actual 131º del listado profesional. El Peque, debutante en la Davis en 2015, hará su 11ª presentación en series con el equipo nacional: tiene un récord de singles de seis triunfos y seis derrotas.

"Me gusta jugar en el segundo turno, que vaya pasando el día. Cuanto más tarde sea el partido mejor me siento; es una cuestión de comodidad, no me gusta arrancar muy temprano", explicó el número uno de los locales, de alguna manera favorecido con el orden que arrojó sorteo.

La serie seguirá el sábado con el duelo de dobles, en el que la Argentina formará con dos especialistas: Horacio Zeballos, actual 5º del mundo, y Máximo González, 24º. Los rivales serán Zdenek Kolar (25 años; 137º en dobles) y Vit Kopriva (24; 237°). De ser necesario, a continuación, se jugarán los otros dos singles: Schwartzman contra Lehecka y Báez frente a Machac. Los capitanes, de todos modos, podrán hacer modificaciones hasta una hora antes del inicio del doble y hasta 15 minutos previo a cada uno de los singles.

Si bien el historial favorece a los checos, que ganaron cinco de las seis series previas, Coria está confiado ante su debut en la silla: "Somos candidatos a ganar. Ellos tienen un equipo joven, en pleno ascenso, pero tenemos que cuidar todos los detalles y estar atentos para no tener sorpresas".

Ex número tres del mundo y finalista de Roland Garros 2004, el Mago ya había tenido una experiencia como capitán argentino, aunque no había estado en el banco durante los partidos. Fue en septiembre de 2018, en una serie ante Colombia en San Juan, cuando compartió, con Gaudio y con Guillermo Cañas, el "triunvirato de urgencia" que asumió tras el intempestivo despido de Daniel Orsanic.

La primera eliminatoria de Coria como conductor exclusivo, además, tendrá un condimento extra: será contra el rival al que enfrentó en su única serie como local durante su etapa como tenista. Aquella vez, en marzo de 2005, Argentina se impuso 5-0 en el ladrillo del BALTC y Coria ganó dos singles: venció 6-3, 3-6, 6-0 y 6-3 a Tomas Berdych y le ganó 6-3 y 6-0 a Jan Hernych -con el triunfo ya sellado-. "Cuando uno es jugador resulta muy difícil disfrutar lo que se vive por los nervios. Todo lo que no pude disfrutar como jugador o estoy disfrutando ahora como capitán. Son días muy especiales", expresó en las horas previas al arranque de un nuevo sueño.

