Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti volvió a desconcertar ayer a los docentes. El jueves, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, habló de una nueva propuesta salarial que “estaba en torno del 45%”, en línea con el aumento que otorgó la Nación. Ayer, los líderes de Amsafé y Sadop fueron convocados a otra reunión paritaria, Pusineri escuchó sus demandas, les propuso estudiar “alternativas” -pero no del 45% sino de la primera oferta de Perotti del 41,7% que fue rechazada por los maestros con el 98% de los votos- y pidió un cuarto intermedio. No hubo nueva propuesta. La situación aumentó el desconcierto entre los dirigentes sindicales que esperaban hablar sobre números concretos, y también el enojo. “El lunes es el último día”, advirtió la secretaria general de Ctera y Amsafé, Sonia Alesso en un diálogo con Rosario/12. “A más tardar, el lunes, el gobierno tiene que hacer una propuesta, que sea mejor y que amerite ser considerada. El lunes tiene que haber una propuesta sí o sí”, planteó. Ya se sabe que si eso no ocurre, el martes y miércoles arrancará un segundo paro de 48 horas, votado también en la asamblea provincial de Amsafé que rechazó la oferta de Perotti por 98 a 2.

Pusineri se encargó de informar el resultado de la reunión. Y a diferencia de lo que había dicho el jueves, ya no habló de que se analizaba una nueva propuesta que “podría estar en torno del 45% como en la Nación”. Sólo comentó que en la audiencia habían participado su colega de Educación, Adriana Cantero, y funcionarios del equipo económico, que escuchó las “aspiraciones” de los gremios, les dijo que iban a “estudiar alternativas” de la primera oferta del 41,7% y propuso un cuarto intermedio. No hubo nueva propuesta.

¿Qué pasó entre el jueves cuando Pusineri hablaba de una propuesta del 45% y el viernes, que volvió a ponderar el aumento del 41,7% que ya fue rechazado? La respuesta entra en el terreno de las especulaciones políticas. En los despachos de la Casa Gris, los recortes y ajustes se asocian a lo que llaman “el lápiz rojo del ministro de Economía Walter Agosto”.

La expectativa por la reunión de ayer y lo que siguió después -la falta de una nueva oferta- aumentaron el desconcierto entre los docentes. Poco después, Amsafé insistió con un pliego de nueve demandas. La primera es el salario. Así que exigió “una nueva propuesta que mejore los porcentajes con menor cantidad de tramos” y una “cláusula de actualización”.

El ministro de Trabajo dijo que en el “cuarto intermedio” de la mesa paritaria habrá un “intercambio” entre el gobierno y los dirigentes docentes para analizar “alternativas” a la primera oferta, que fue rechazada. El plazo de ese “intercambio” no es mucho: 72 horas si se cuenta el fin de semana. Alesso le recordó que “el lunes es el último día”. “A más tardar, el lunes, el gobierno tiene que hacer una propuesta, que sea mejor y que amerite ser considerada. El lunes tiene que haber una propuesta sí o sí”, alertó la secretaria general de Ctera y Amsafé.

-¿Tiene que estar en línea con el aumento que acordó la paritaria nacional del 45%?

-Nosotros planteamos que se acorten los plazos, a partir de que una parte de la propuesta es paritaria nacional. Una parte del sueldo no lo pone la provincia, lo aporta la Nación –aclaró Alesso.

Pusineri explicó que de aquí al lunes, el gobierno se comprometió a “estudiar alternativas para salir del conflicto”. Pero aclaró que esas “alternativas” eran de la primera propuesta del 41,7% y ya no mencionó el 45%: “Acordamos un cuarto intermedio y mantener un intercambio en las próximas horas de manera de ver qué avances se logran y plantear una nueva reunión”.

-¿Cuándo será la próxima reunión?

-Estamos en sesión permanente. Si se producen avances habrá nuevas reuniones y se formulará una nueva propuesta. Esto es una negociación paritaria, la propuesta nunca es uniltateral sino que requiere un intercambio con los gremios sobre posibilidades efectivas. Por eso vamos a tener este intercambio con ellos y si tenemos avances, haremos la convocatoria.

-¿No hubo una propuesta concreta de la provincia? Usted dijo que Santa Fe se podía acercar al aumento del 45% de la Nación –le preguntó una colega.

-Interpreté lo que percibo. Hoy (por ayer) quedó más explicito con las peticiones de los gremios, que la aspiración está en torno a la propuesta nacional, contemplando aún el 5 % adicional que Nación lo había imputado a la paritaria del año pasado. De allí, que hablé del porcentaje de la paritaria nacional (el 45%) –contestó el ministro.

"Ahora –siguió Pusineri- la posibilidad que manejamos es buscar alternativas, mejorar la propuesta pero en el marco de la razonabilidad y la racionalidad que debe haber cuando hablamos de recursos públicos. La provincia administra recursos ajenos y esa racionalidad al modo de ver del gobierno parte de una situación que debe ameritarse. La (primera) oferta de la provincia es buena, estamos dispuestos a seguir trabajándola y ver alternativas de mejoras, pero es una buena propuesta. ¿Por qué? En primer lugar, porque el salario del docente inicial, que es el cargo testigo, supera los 75.000 pesos en marzo. Además, hay un salario indirecto que proviene del Boleto Educativo Gratuito, que en viajes interjurisdiccionales ronda los 5.000 pesos mensuales. Y porque los tramos que se ofrecieron en otras provincias al mes de junio, están por debajo de lo que ofreció Santa Fe. Estamos convencidos de que la (primera) propuesta es buena”, cerró Pusineri.