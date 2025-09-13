Lanús derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia, en el partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Walter Bou, con un remate desde el área chica a los 10 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, el “Granate” quedó en el cuarto puesto de la zona B, con 13 puntos, mientras que el equipo de Alfredo Berti es duodécimo en el grupo A, con ocho puntos.

En la próxima fecha, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino deberá recibir a Platense, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 21:15 horas, mientras que la “Lepra” mendocina visitará a Unión, el sábado 20, a las 16:45.

La primera llegada fue de la visita, a los seis minutos de la primera etapa, con un remate con el empeine del delantero Sebastián Villa, sobre el borde del área, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

Lanús tuvo su primer ataque a los 21 minutos, con un centro desde la derecha del volante Marcelino Moreno que llegó al área chica para el cabezazo del defensor Ezequiel Muñoz, que se fue alto.

A los 31 minutos, con una buena presión alta, el equipo mendocino recuperó en zona ofensiva y, tras un centro de Villa bajado de cabeza por el delantero Fabrizio Sartori, el volante Matías Fernández definió de volea sobre el área chica, aunque su disparo se fue por encima del travesaño.

La mejor llegada de la primera etapa llegó a los 35 minutos, con un contraataque encabezado por el volante Marcelino Moreno, que dejó mano a mano al delantero Eduardo Salvio, cuyo derechazo bajo fue contenido por el arquero Ezequiel Centurión, sobre su palo izquierdo, con una gran intervención.

En el primer minuto de descuento, un centro atrás le quedó al defensor Sasha Marcich, cuyo remate de primera y cruzado fue desviado sobre la línea del área chica por el defensor Alejo Osella.

El local abrió el marcador a los 10 minutos, con una jugada colectiva que culminó en un centro bajo de Salvio, para que el delantero Walter Bou convierta de primera, desde el área chica.

A los 28 minutos, el volante Agustín Cardozo puso un buen pase filtrado para dejar mano a mano a Moreno, cuyo remate bajo fue contenido por Centurión.

Tres minutos después, Marcelino Moreno desequilibró por derecha, desbordó y puso un centro atrás para el delantero Rodrigo Castillo, en el área chica, quien remató sorprendentemente alto.

Cuando faltaban cinco minutos para el final del complemento, Castillo fue expulsado a instancias del VAR, por un golpe de puño sobre el cuerpo de un marcador rival.



