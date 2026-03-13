Omitir para ir al contenido principal
El fallo de la justicia laboral de Córdoba

Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral

Se trata del artículo 55 que estableció una fórmula para la aplicación de intereses a los créditos laborales en causas por despidos anteriores a la nueva norma y que perjudica a los trabajadores.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
Industria, Trabajadores
Inconstitucional El artículo cuestionado es el referido al cálculo de las indemnizaciones. (Archivo -)

Brutal ataque a un exconvencional constituyente chileno

“No más zurdos” rayaron en el cuerpo del agredido

Por Gabriel Osorio

El Senado le dio media sanción a la Ley Orgánica de Municipios

La pelota quedó en la Cámara de Diputados

En Rosario hay clientes que compran con tarjeta y en cuotas

Ni el pan nuestro de cada día

Roldán

Un intendente incumplidor

Audiencia pública convocada por FIT y UxP

Trabajadores despedidos de FATE llevan su reclamo al Congreso

Marzo: el pueblo toma la palabra

Por Juan Carlos Junio

Del 4 al 7

Por Vicente Mario di Maggio

El gobierno rechazó los reclamos y mantiene la desregulación

Ratifican los cambios en la VTV

"Ánimo", expresó Javier Milei en sus redes tras contemplar las repercusiones negativas de los viajes del Jefe de Gabinete.

El Gobierno defiende lo indefendible

Por Melisa Molina

A un año de la represión

Una multitud cantó, bailó y reclamó justicia para Pablo Grillo

Impulsada por Jubypen en Mendoza

A raíz de una acción judicial, miles de jubilados vuelven a acceder a medicamentos gratis

A contramano de las posición de la Casa Rosada

Dos de cada tres argentinos rechaza la guerra entre Estados Unidos e Irán

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.672

La canasta básica aumentó 2,7%

La evolución local del dólar sigue al margen del conflicto mundial

Caen acciones y títulos públicos

Crece el riesgo de inflación global

El barril de petróleo a más de u$s 100

Por Juan Garriga

La Justica levantó la suspensión del proyecto

Luna Park: luz verde a las obras de remodelación

Por Santiago Brunetto

Una obra del artista Alejandro Marmo para el Club de Amigos

Un mural por el Juego Limpio

El impacto del conflicto en un sector clave

Por la guerra, en Medio Oriente se pierden 600 millones de dólares diarios en turismo

La llegada de mayor peligro fue del local en el primer tiempo

Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra empataron sin goles

San Lorenzo perderá a los dos jugadores por un tiempo largo

Se confirmaron las duras lesiones de Hernández y Cerutti

El equipo de Carlos Tevez se quedó con los tres puntos

Talleres aguantó y le ganó el clásico a Instituto

Se impuso ante Estudiantes, que se hunde en el fondo

Torneo Apertura: Belgrano venció en Río Cuarto y lidera la Zona B