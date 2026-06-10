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El Mundo

La ley destina la mayoría de los fondos al ICE y a la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Trump promulgó un paquete de 70 mil millones de dólares para agencias migratorias

La firma del presidente estadounidense pone fin a una larga disputa sobre los límites de estas agencias, involucradas en las muertes de Alex Pretti y Nicole Good en Minneapolis.

US President Donald Trump speaks during a signing ceremony for the "Secure America Act" in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 10, 2026. The bill provides around $38 billion for Immigration and Customs Enforcement (ICE), $26 billion for Border Patrol and another $5 billion for unforeseen costs, effectively ensuring a steady flow of money for Trump's deportation agenda through fiscal 2029. (Photo by Ken Cedeno / AFP)
Donald Trump Trump dijo estar encantado de firmar la ley de financiamiento del ICE. AFP. AFP

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