Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de junio de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">Mientras el Gobierno celebra la expansión del crédito como una señal de recuperación económica, los datos muestran una contracara menos auspiciosa: cada vez más familias recurren a los proveedores no financieros de crédito —</span><i><em class="lexical-text-italic" style="white-space: pre-wrap;">fintechs</em></i><span style="white-space: pre-wrap;">, mutuales y tarjetas no bancarias—, que son precisamente los que cobran las tasas de interés más elevadas y exhiben los mayores niveles de morosidad. Según un informe, la deuda promedio por persona se triplicó en los últimos dos años.</span>