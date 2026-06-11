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La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de junio de 2026

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

EL REAL SE DEPRECIA UN 0,57 % Y EL DÓLAR CIERRA A 3,524 REALES EN BRASIL MARCELO SAYÃO. EFE

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