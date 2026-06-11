Empieza el Mundial 2026: la ceremonia de inauguración y las novedades de Argentina

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Juan José Panno</span><span style="white-space: pre-wrap;">Ya empieza el Mundial.</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> Son 48 equipos, 104 partidos: 72 de la primera fase y 32 a partir de 16 avos de final.</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;"> Una locura. Son tantas selecciones que hay dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal, final y partido por el tercer puesto que suele no interesarle a nadie.</span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;"> Si mirás todos los de la primera fase, invertís 6.480 minutos, que vienen a ser 108 horas, dicho de otro modo, 4 días y medio</strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">. Y si los ves todos, con sus correspondientes alargues, </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">son unas 172 horas, que equivalen a 7 días, una semana entera.</strong></b>