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Por hechos ocurridos en 2018

Una catamarqueña se encadenó al palacio de Justicia para exigir la condena firme de sus violadores

La demora judicial y la falta de resolución definitiva generaron una crisis emocional en la víctima, quien reclama justicia tras ocho años de la denuncia y tres del fallo que los condenó.

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