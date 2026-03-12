Omitir para ir al contenido principal
La evolución local del dólar sigue al margen del conflicto mundial

Caen acciones y títulos públicos

En la bolsa se reflejó el clima de volatilidad global, no así en la plaza cambiaria. El Tesoro tomó más deuda en pesos y en dólares

Economía logró colocar otro bono por u$s 150 millones al 5,59% anual (guadalupe lombardo)

Brutal ataque a un exconvencional constituyente chileno

“No más zurdos” le rayaron en el cuerpo

Por Gabriel Osorio

El Senado le dio media sanción a la Ley Orgánica de Municipios

La pelota quedó en la Cámara de Diputados

En Rosario hay clientes que compran con tarjeta y en cuotas

Ni el pan nuestro de cada día

Roldán

Un intendente incumplidor

Del 4 al 7

Por Vicente Mario di Maggio

El gobierno rechazó los reclamos y mantiene la desregulación

Ratifican los cambios en la VTV

La injerencia estadounidense en la región

El FBI abre una oficina en Ecuador

Por la suba del combustible para aviones

Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes

Militante asesinado en La Perla

Mario Nívoli, el desaparecido que identificó el EAAF

La Legislatura local rechazó el proyecto

Santa Cruz: protestas, tensión y freno a la ley de emergencia

Marzo: el pueblo toma la palabra

Por Juan Carlos Junio

"La inspección arrojó resultado negativo"

Megaoperativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso por amenaza de bomba

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.672

La canasta básica aumentó 2,7%

Crece el riesgo de inflación global

El barril de petróleo a más de u$s 100

Por Juan Garriga

Audiencia pública convocada por FIT y UxP

Trabajadores despedidos de FATE llevan su reclamo al Congreso

La Justica levantó la suspensión del proyecto

Luna Park: luz verde a las obras de remodelación

Por Santiago Brunetto

Una obra del artista Alejandro Marmo para el Club de Amigos

Un mural por el Juego Limpio

El impacto del conflicto en un sector clave

Por la guerra, en Medio Oriente se pierden 600 millones de dólares diarios en turismo

Se impuso ante Estudiantes, que se hunde en el fondo

Torneo Apertura: Belgrano venció en Río Cuarto y lidera la Zona B

Al final fue empate en Florencio Varela por la décima fecha

Torneo Apertura: Defensa quedó a mano con Central Córdoba

La final de Qatar 2022 todavía duele

Dibu Martínez, enemigo público en Francia: silbidos y una bandera en Lille

Atractivo duelo en La Plata entre dos animadores del torneo.

Torneo Apertura: Estudiantes y Lanus cierran la 10º fecha