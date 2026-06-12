Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

El Congreso exige respuestas urgentes sobre el patrimonio del exvocero

Piden moción de censura para Adorni

Un diverso arco de bloques en Diputados avanzó por una sesión especial. Buscan accionar el mecanismo que implicaría poder remover al jefe de Gabinete de su puesto.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
La sesión especial fue pedida para el 23 de junio. LUIS ROBAYO. AFP

Últimas Noticias

También atajó Dibu por un rato

Día movidito para la Selección: entre Senesi, la lesión de Tagliafico y la lluvia que no fue

Por Cristian Dellocchio
Daniel Tovio, secretario de Producción, Innovación y Tecnología de la UNLP

“Con cien impresoras se resuelve el déficit habitacional”

Por Marcial Amiel
El Congreso exige respuestas urgentes sobre el patrimonio del exvocero

Piden moción de censura para Adorni

Por Paula Marussich
El partido inaugural entre México y Sudáfrica fue derecho al historial de las tarjetas rojas

De Nuremberg hasta Ciudad de México, los partidos mundialistas con más expulsiones

Exclusivo para

LLA se intenta despegar del jefe de Gabinete

Efecto Adorni: tensión en la mesa política y silencio incómodo en las filas libertarias

Por Melisa Molina
La Ciudad abrió la licitación

CABA: habrá locales gastronómicos en 16 espacios verdes públicos

Por Santiago Brunetto
La Biblioteca Popular La Chicharra propone un espacio de conversación sobre el sur argentino

Una geografía que no está desierta

Por Omar Alfonzo
Advertencia del Banco Mundial

Recortó la previsión de crecimiento

El País

El Congreso exige respuestas urgentes sobre el patrimonio del exvocero

Piden moción de censura para Adorni

Por Paula Marussich
Anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo

Un nieto recuperado pudo establecer la identidad de su padre

Pidió que se respeten las políticas públicas de memoria

La justicia cuestionó la presencia de militares armados en la exESMA

Por Luciana Bertoia
Perlas ocultas de la declaración jurada

Cómo hizo Adorni para ganar $490 millones en 17 días

Por Matías Ferrari

Economía

La demanda no llega a la mitad de plazas disponibles

Finde largo con pocas reservas

Importación de casas modulares para un campamento minero

La producción local quedó afuera

Mejora en la calificación de deuda y contacton con autoridades chinas

Buen clima financiero con ayuda multilateral

Advertencia del Banco Mundial

Recortó la previsión de crecimiento

Sociedad

Homenaje al fotógrafo asesinado en 1997

José Luis Cabezas, más cerca de tener su calle en la ciudad de Buenos Aires

La Ciudad abrió la licitación

CABA: habrá locales gastronómicos en 16 espacios verdes públicos

Por Santiago Brunetto
¿El diseñador salta del barco libertario?

Piazza reveló por qué bajó a Milei de su desfile benéfico: “No es buen momento para que lo abucheen”

Un pronóstico preocupante para los próximos meses

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad nunca antes vista

Deportes

También atajó Dibu por un rato

Día movidito para la Selección: entre Senesi, la lesión de Tagliafico y la lluvia que no fue

Por Cristian Dellocchio
El partido inaugural entre México y Sudáfrica fue derecho al historial de las tarjetas rojas

De Nuremberg hasta Ciudad de México, los partidos mundialistas con más expulsiones

El árbitro venía de atravesar una situación inédita y dolorosa

Del escándalo mundialista a la Supercopa UEFA: el somalí Omar Artan dirigirá PSG-Aston Villa

El reemplazante de Balerdi será el ex hombre de San Lorenzo

La historia de Marcos Senesi, el jugador que le faltaba a la Selección Argentina