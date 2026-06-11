José Luis Cabezas, más cerca de tener su calle en la ciudad de Buenos Aires

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El proyecto ya fue aprobado en la Legislatura, pero como es de “doble lectura”, ahora habrá una audiencia y luego será tratado de nuevo en el recinto.
11 de junio de 2026 - 22:42
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