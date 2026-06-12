Cinco mujeres detenidas fueron torturadas y dos de ellas abusadas sexualmente en la cárcel de Magdalena
Mientras miles de personas marchaban en todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”, cuatro mujeres alojadas en la Unidad 51 de Magdalena sufrieron feroces torturas, golpizas y abusos sexuales por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. La Comisión por la Memoria (CPM) constató las graves lesiones y radicó la denuncia penal, pero la Justicia platense rechazó al organismo como particular damnificado, obstaculizando su rol de control.
Por Agencia de noticias ANDAR - Comisión Provincial por la Memoria