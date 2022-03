Una estudiante de 22 años denunció que este jueves a la siesta, al bajar del colectivo un hombre la interceptó y le inyectó “una sustancia” que derivó en su hospitalización.

Ocurrió en la capital riojana, en plena siesta y pocas cuadras del centro de la ciudad. La joven se dirigía al profesorado “Pedro Ignacio de Castro Barros” donde comenzó el profesorado de Biología. Logró llegar al lugar y tuvo que ser asistida porque presentaba adormecimiento en su cuerpo. Fue atendida, en primera instancia, en el hospital Virgen de Fátima y luego trasladada al Hospital Enrique Vera Barros para realizarle la prueba de detección de drogas en el organismo. El resultado fue positivo.

Los detalles de la noticia se conocieron porque en la noche del jueves se viralizó un audio de WhatsApp en el que la rectora de la institución Nora Rodríguez alerta de la situación a sus colegas al relatar lo sucedido. “Lo que vivimos fue terrible”, dijo la rectora en el mensaje que comenzó a circular varios grupos y en el que aprovechó para solicitar extremar los cuidados con lxs estudiantes y pidió más presencia policial en los establecimientos.

El relato de la rectora fue confirmado por la joven que realizó la denuncia en la comisaria séptima y en la unidad de trata de personas de la provincia.

“Estoy en el profesorado de Biología y cuando iba bajando del colectivo sentí un pinchazo en el brazo lo cual yo le pregunto con qué me pinchó, y él me contesta que con nada. A los minutos comencé a sentir como que el estómago se me revolvía y después mi cuerpo se ponía todo duro. Llegó un momento que no podía ni respirar lo cual me llevan al Fátima y dicen que era un ataque de nervios o algo emocional, me trasladan al Vera Barros y me hacen un test de drogas y me da positivo. Ahora estoy bien solo con dolor de cabeza, pero es más que todo para que tengan cuidado no vi su cara porque estaba con barbijo y lentes negro”, dice su mensaje.

El director del hospital Vera Barros, Sebastián Parisi confirmó a La Rioja 12 que la joven fue atendida en la institución médica, se aplicaron los protocolos correspondientes, realizaron el test de benzodiacepina en orina que resultó positivo. “Nosotros nos ajustamos a nuestra competencia de aplicar los protocolos de atención y del tipo de sustancia ya es parte de la investigación policial”, aclaró a este diario y afirmó que se encuentra en buen estado de salud y ya de alta.