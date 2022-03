Newell's Old Boys goleó 4-0 este domingo a Atlético Tucumán en el Parque Independencia de Rosario, en un partido por la quinta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

Los tantos fueron anotados por Juan Fernando Garro y Nicolás Castro, en la primera etapa; en tanto Ramiro Sordo y Nazareno Funez sentenciaron el pleito en el complemento a favor del conjunto de Javier Sanguinetti, uno de los escoltas en el grupo junto con Racing Club. De su lado, el Decano tucumano sumó su tercera derrota en el certamen.

Newell's Old Boys no podría haber comenzado mejor el partido porque apenas se había jugado un minuto cuando Pablo Pérez ubicó a Juan Manuel García por el medio del ataque, quien la abrió justa para la llegada de Garro por la derecha, que metió un derechazo cruzado que entró abajo junto al poste.



Atlético Tucumán reaccionó y llegó con una buena jugada en la que tocaron Acosta y Tesuri por la derecha, quien habilitó a Lotti, pero Macagno salvó su arco en gran forma.



Los tucumanos volvieron a llegar con un tiro libre de Carrera que pegó en el travesaño y en la jugada siguiente Lotti mandó un centro desde la derecha que cabeceó el propio Carrera, pero Macagno volvió a sacar al corner. La visita volvió a perderse el empate cuando Andrada cabeceó solo y esta vez Lema la salvó sobre la línea.



Un párrafo aparte mereció la falta de expulsión del zaguero visitante Nicolás Thaller por una fuerte falta sobre García, que el árbitro Fernando Rapallini sancionó sólo con una amonestación.



Un minuto después, el local aumentó la cuenta con un golazo de Castro, quien recibió con muy poco espacio un rechazo de Marchiori y le pegó de zurda, como venía, para clavar la pelota arriba.



En el complemento, Newell's Old Boys mejoró en su juego y se floreó con el golazo de cabeza del ingresado Sordo, tras un buen centro de "Panchito" González, desde la izquierda. Poco después, con una gran definición del también ingresado Funez, selló la goleada con un remate de derecha, entre las piernas del arquero.

Así las cosas, el Rojinegro tuvo una notable contundencia en el primer tiempo, cuando llegó menos pero facturó más, y mejoró en el complemento, cuando justificó en el juego la goleada que lo dejó a una unidad de los punteros River Plate, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín.