"No encontramos los caminos" fue la primera explicación que dio el técnico de Boca Sebastián Battaglia respecto de la derrota 1a 0 ante Huracán. En la habitual conferencia de prensa que dá luego de los partidos, Battaglia señaló que "más allá de que fue un partido en el que Huracán no tuvo situaciones de goles y vino de pelota parada, habrá que cambiar para que eso no vuelva a suceder. Hay que trabajar eso no solo en los entrenamiento, también mentalmente" indicó el entrenador.

"El balance del partido para nosotros no fue bueno. Pero es la primera derrota después de doce partidos que este equipo no perdía y nadie dice eso. La última vez fue ante Independiente en su cancha. Pasó mucho tiempo" dijo Battaglia en otro tramo de sus declaraciones. Y visiblemente molesto por las críticas que recibe del denominado "mundo Boca" expresó que "acá son todas críticas. Es así. ¿Cuándo hubo una buena? Hace doce partidos que este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, uno tiene que estar preparado. La semana fue movida, pero yo estoy tranquilo".



"No era un momento para estar" dijo también Battaglia respecto de la ausencia de Darío Bendetto, afectado por una lesión muscular y por el fallecimiento de su abuela. "Lamentamos lo que le pasó y lo estamos acompañando. Tenía una molestia pero veremos cómo evoluciona en la semana" añadió. El centrodelantero será sometido este lunes a examenes físicos tras lo cual se establecerá el grado real de su lesión y si estará en condiciones de jugar el próximo domingo ante Estudiantes en La Plata y sobre todo , el superclásico ante River.

Nicolás Orsini también fue crítico del desempeño boquense. "No encontramos la manera de presionar bien y tampoco fuimos claros a la hora de atacar, no nos pudimos acomodar. Fue un partido en el que no nos salieron las cosas" dijo el delantero quien agregó que "tenemos que recapacitar y trabajar en los errores que cometimos hoy. El grupo está fuerte pero tuvimos una mala noche" señaló el exatacante de Lanús, uno de los pocos jugadores que dio la cara tras la derrota.