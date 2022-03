Con un gol sobre el cierre, Estudiantes salvó el invicto al igualar 1-1 con Vélez, en Liniers, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, que sigue teniendo a los de La Plata como líderes.

Lucas Janson, de cabeza, a los 12 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco anfitrión, mientras que Leandro Díaz, con otro testazo, marcó la igualdad, a los 44 del segundo período.

El entrenador Ricardo Zielinski le dio prioridad a la Copa Libertadores con el objetivo de lograr ingresar a la fase de grupos, y como tiene que jugar en la semana contra Everton de Chile dispuso una formación alternativa para el choque con Vélez.



Para jugar en Liniers, se metieron en el equipo Ezequiel Muñoz, Manuel Castro y Nelson Deossa, mientras que el uruguayo Emanuel Beltrán hizo su debut en la defensa para darle descanso a Leonardo Godoy.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venía de tropezar en su última presentación por la Copa de la Liga Profesional -perdió como visitante de Huracán 2-0-, pero entre semana goleó 5-0 a Cipolletti por la Copa Argentina y ese triunfo le permitió renovar el ánimo.

Con la mira en Estudiantes, Pellegrino no pudo contar con el suspendido Lautaro Giannetti ni con los lesionados Santiago Cáseres, Sebastián Sosa Sánchez y Miguel Brizuela, mientras que Lucas Janson dejó atrás una molestia muscular y estuvo desde el inicio. Precisamente, el ex Tigre fue el que terminó marcando el gol del equipo local, aunque luego no le terminó alcanzando.