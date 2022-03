El precio del crudo Brent llegó a 139 dólares por barril este lunes en la apertura del mercado en medio de los rumores por un supuesto boicot a los hidrocarburos rusos. Luego se estabilizó en 123 dólares, un 4,3 por ciento por encima de la cotización del viernes. En el caso del gas, la cotización se disparó hasta alcanzar un pico equivalente a 100 dólares por millón de BTU, un valor que refleja el pánico por las consecuencias que puede terminar generando la invasión rusa en Ucrania. En el mercado local, por su parte, la bolsa retrocedió 1,75 por ciento, los dólares financieros operaron levemente a la baja y el blue se mantuvo sin cambios a 200 pesos. El Banco Central aprovechó el “veranito cambiario” de los últimos días y compró 300 millones de dólares, la mayor cifra desde mayo de 2020.

El crudo y el gas subieron luego de que este domingo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, asegurara que "ahora mismo estamos hablando con nuestros socios europeos y el resto de los aliados sobre la posibilidad de prohibir la importación del petróleo ruso al tiempo que nos aseguramos que todavía quedan reservas apropiadas en los mercados mundiales”. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aseguró, en cambio, que la medida "no servirá de nada si en tres semanas descubrimos que no tenemos más que unos días de electricidad en Alemania y que se deben revertir las sanciones". "Si mañana en Alemania o en Europa las luces se apagan, eso no va a detener los tanques", agregó.

Si bien no es seguro que se avance con el boicot, los precios se dispararon con solo saber que el tema está siendo evaluado. El crudo alcanzó su mayor valor en 14 años y el gas registró un pico de 100 dólares por millón de BTU que sembró pánico en los mercados. JPMorgan Chase & Co. pronosticó que el barril del Brent podría terminar el año en 185 dólares por barril si los envíos rusos fueran interrumpidos. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak fue un poco más allá y aseguró que si Estados Unidos y Europa Occidental concretan su amenaza el crudo podría llegar a 300 dólares.