Estudiantes de La Plata, primero en su zona en la Copa de la Liga Profesional, enfrentará mañana a Everton de Chile en el partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Municipal Sausalito de Viña del Mar, desde las 19.15, con el arbitraje del brasileño Bruno Arleu de Araujo y será televisado por Fox Sports.



Con el estilo austero y práctico que le impone su técnico Ricardo Zielinski, sin mucho juego pero con gran temperamento, Estudiantes llegó a esta instancia luego de eliminar, con bastante dificultad, a Audax Italiano de Chile: perdió por 1-0 en Rancagua y le ganó 2-0 en el Estadio Uno de la Plata. El equipo platense es duro y mezcla jugadores con mucha experiencia, como el arquero Mariano Andujar y el centrodelantero Mauro Boselli (ambos sobrevivientes del equipo campeón de América de 2009) con jóvenes como Matías Pellegrini o el zurdo Franco Zapiola a quienes no les pesa la historia de representar a una camiseta que ganó cuatro veces esta Copa.

Para el partido de mañana, Estudiantes anuncia a Andújar; Godoy, Rogel, Noguera y l Más; Pellegrini o Morel, Jorge Rodríguez, Zuqui y Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. En su camino asoma un nuevo equipo chileno como Everton, al cual dirige el argentino Francisco Meneghini, un rosarino de 33 años que nunca estuvo al frente de un plantel en el fútbol local.

"Si estamos en esta situación es porque el equipo se lo ganó. Queremos aprovecharlo y crecer, así que vamos partido a partido. No nos sobra nada, pero somos un equipo con mucha capacidad", dijo Meneghini a la hora de evaluar las chances ante los platenses.



En Everton, que eliminó en segunda fase a Monagas de Venezuela por 3-0 de local y con derrota 0-1 de visita, juegan los argentinos Juan Ezequiel Cuevas (ex Gimnasia), Ismael Sosa (ex Independiente), Guillermo Sánchez (exinferiores de Boca) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata). Hoy es propiedad del grupo mexicano Pachuca, y su rendimiento mejoró a medida de que su poder económico se hizo importante. En el certamen local está décimo con seis unidades como producto de un triunfo, tres empates y un revés y en su última presentación, el sábado igualó 1 a 1 con Curicó Unido.



El pase a la fase de grupos es fundamental para los dos equipos, no solo por el aspecto deportivo sino por el económico ya que el que llegue a esa instancia cobrará 600.000 dólares por partido y 3.600.000 al completar los seis juegos del grupo que se sorteará el 23 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay).