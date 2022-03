La actriz María Valenzuela contó este miércoles cuál es el motivo de su delgadez extrema. En un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló que su peso actual es de 35 kilos y explicó que su salud se deterioró como consecuencia de un procedimiento odontológico mal realizado.

¿Qué le pasó a María Valenzuela?

Valenzuela, de 65 años, contó que se decidió a hablar de su situación, a raíz de la preocupación que sus seguidores le expresaban en sus redes sociales. Todo comenzó hace tres años, con un tratamiento para colocarse implantes dentales que, lejos de solucionar su malestar, le generó más complicaciones. Según contó, tras la intervención empezó a padecer fuertes dolores que le impidieron ingerir alimentos.

El odontólogo que llevó adelante el tratamiento se llama Manuel, pero por razones legales María no quiso dar su apellido. "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces", aseguró la actriz y le rogó aportar los datos de su aseguradora para terminar con su "infierno".

Como el profesional de la salud se encuentra fuera de Argentina, Valenzuela contó que no puede notificarlo de ninguna acción legal en su contra. Sobre el final del video, la actriz le suplicó al médico tener piedad y subrayó: "Manuel, yo no me puedo morir ahora, porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta".





Mala praxis y famosas: Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Linda Evangelista

Uno de los médicos señalados con mayor fuerza por casos de mala praxis es el cirujano plástico Aníbal Lotocki, quien el 9 de febrero pasado fue condenado a cuatro años de prisión por provocarle "lesiones graves" a cuatro de sus pacientes.

Entre las mujeres perjudicadas por los procedimientos mal realizados se encuentra la modelo Silvina Luna, quien fue intervenida en octubre y noviembre de 2011 por Lotocki en la clínica "Full Esthetic".

Durante la cirugía el médico le implantó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) y ese material le provocó alteraciones anatómicas en los glúteos y en los muslos. Las consecuencias de la intervención la afectan hasta la actualidad.

En varias entrevistas televisivas, Luna contó que hace ocho años toma corticoides y tiene problemas en sus riñones. Además, en varias oportunidades debió ser internada para estabilizar su salud.

Una situación similar transitó la mediática Stefanía Xipolitakis. En este caso la intervención, también realizada por Lotocki, ocurrió en marzo del 2014. Cuando salió a la luz el caso de Silvina Luna, Xipolotakis conversó con su hermana Vicky y tras una serie estudios médicos concluyeron que en sus cuerpos tenían la misma sustancia tóxica.

A nivel internacional, el caso más reciente de mala praxis salió a la luz gracias a la modelo canadiense Linda Evangelista. La modelo, ícono de la década de los 90, contó que se sometió a un procedimiento estético denominado coolsculpting, una intervención "no invasiva" que congela la grasa ubicada debajo de la piel.

Sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Lejos de "mejorar" su apariencia, Evangelista contó que después de la intervención le aparecieron protuberancias en todo el cuerpo que, además de daños estéticos, le hicieron perder las sensibilidad en diferentes zonas.

La exmodelo dijo que había desaparecido de la escena pública y los medios porque quedó "permanentemente deformada" y ya no se reconocía a sí misma. "No puedo vivir más así, escondiéndome y avergonzada", afirmó y por ello se decidió a contar lo que le había pasado.