En una decisión por demás llamativa, la Federación Ucraniana de Fútbol le retiró la licencia de entrenador al exmediocampista Anatoliy Tymoshchuk y también anunció que pretende borrar su historial deportivo relacionado con la selección por guardar silencio respecto de la invasión de Rusia.

Tymoshchuk, actual ayudante en el Zenit de San Petersburgo de la Premier League rusa, es el futbolista con más presencias en la historia de la selección ucraniana, con 144 partidos.

Sin embargo, el ahora entrenador de 42 años no se pronunció aún sobre la invasión y por ese motivo las autoridades de la federación decidieron sacarle su licencia y pidieron castigar al exjugador con la eliminación de todos los títulos individuales y colectivos que consiguió en el país y excluirle del registro oficial de jugadores de la selección nacional.

"Desde el comienzo de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, Tymoschuk, excapitán de la selección de Ucrania, no solo no hizo declaración pública alguna al respecto, sino que tampoco detuvo su cooperación con el club del agresor. Tymoschuk sigue callado y trabajando para el Zenit y al hacer esta elección consciente, daña la imagen del fútbol ucraniano y viola la Cláusula 1.4. Parte 1 del artículo 4 del Código de Ética y Juego Limpio de la UAF", explica en un comunicado el Comité de Ética de la Federación Ucraniana.

Tymoshchuk, en su época de jugador, fue uno de los referentes de la selección ucraniana que, con el afamado goleador Andriy Schevchenko como figura, logró clasificar a un Mundial por primera y única vez en su historia. En la Copa de Alemania 2006, Ucrania llegó hasta cuartos de final, donde cayó por 3 a 0 ante la Italia luego campeona.

Tymoshchuk luego de eliminar a Suiza por penales en octavos de Alemania 2006. (AFP)

En las redes sociales, Tymoshchuk recibió críticas ante su silencio y uno de los más duros fue el del exfutbolista y actual DT Oleksander Aliyev -quien se unió al ejército de su país-: "¿Dónde estás? ¿Te metiste la lengua por el culo o se la sacas por el culo a alguien? Eres nuestro patriota ucraniano. ¿O es que te pintaste banderas en las mejillas para presumir?".

Tymoshchuk y Aliyev compartieron plantel en la selección ucraniana durante la Eurocopa de 2012, que se celebró de manera conjunta entre Ucrania y Polonia, que se adjudicó España y donde los ucranianos no pasaron de primera ronda.

En tanto, el jugador del Atalanta y figura de la selección ucraniana actual, Ruslan Malinovskyi, también apuntó a Tymoshchuk y consideró que no puede ser visto como una leyenda del fútbol en el país.

"No sé sobre Tymoshchuk, debes preguntarle. Es difícil comentar, pero es extraño (que no se haya pronunciado sobre la guerra). Creo que no está bien. Es 100% cierto que ya no es una leyenda del fútbol ucraniano", dijo Malinovskyi.

A nivel clubes, el paso más destacado de Tymoschuk fue por el Bayern Múnich entre 2009 y 2013, siendo campeón de Europa con los alemanes. El mediocampista central se formó en el Volyn 1 de su país, pasó al Shakhtar Donetsk con 19 años, donde estuvo por ocho temporadas. Fue vendido al Zenit ruso en 2007, al Bayern en 2009 y en 2013 retornó a San Petersburgo. Sus últimos años fueron en el Kairat Almaty de Kazajistán, otra exrepública soviética, donde se retiró.