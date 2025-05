Yire, yire, yire. Nada mejor para ajustar el ojo de loca lectora que los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el Predio Ferial La Rural, que ya comenzó su última semana. Y este año, como hace tantos, el stand Orgullo y Prejuicio vuelve a ser una parada obligatoria para quienes buscan lecturas con perspectiva LGBT+ y cuir entre tantos otros stands que contienen nuestra fértil pero dispersa literatura. Desde novelas que abrazan la ternura travesti hasta ensayos que se animan a revisar las memorias ocultas de nuestras disidencias, la feria se convierte en un mapa de recorridos posibles para leer(nos). En esta nota, algunas recomendaciones recientes —y muy nuestras— para sumar a la pila de próximas lecturas.

Las voces e historias trans entre las más buscadas de la Feria

Camila Sosa Villada hizo explotar la sala José Hernández al presentar el pasado 1 de abril su último libro La traición de mi lengua (2025). En esta obra de no ficción, Sosa Villada explora las complejidades de la identidad trans y la construcción del lenguaje propio. La autora, reconocida por su novela Las malas y Tesis sobre una domesticación (llevada a la pantalla grande en una obra protagonizada y co-adaptada por ella misma), continúa desafiando estigmas y ofreciendo perspectivas profundas sobre el universo trans. Se puede encontrar en el stand de Editorial Planeta, Pabellón Verde, stand 917.

El miércoles 7 a las 19 se presentan: Nombre de Guerra, de Claudio Zeiger, y Fiestas, baños y exilios de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli.

Dentro de la no ficción, también las voces trans que Caja Negra ha publicado son un recomendado obligatorio. Faltas. Cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, de Cecilia Gentili (2024) o la obra de McKenzie Wark — Raving, Vaquera invertida o Amor y Dinero, Sexo y Muerte pueden encontrarse en el Pabellón Verde, stand 826 de Caja Negra.

Desde el stand de Orgullo y Prejuicio (Pabellón Ocre), dicen a SOY que entre los más buscados y agotados durante los primeros días se encuentran El libro rosa, del Archivo de la Memoria Trans, y Lo que queremos es que nos deseen. Narrativa gay /queer argentina del siglo XXI (Egales, 2024). También se destacan los flamantes nuevos títulos La Loreta /Pibe Roto, de Susy Shock (Muchas nueces, 2025), Sirena de atelier, de Vir del Mar (Ojo de loca, 2024) y Zoon Politikona, de Gabriela Ivy (Puntos suspensivos, 2024). “Es notable que 4 de los libros que nombramos sean de autoras trans”, remarcan desde OyP.

Algunas joyas y los agotados

Dos stands se destacan para dejarse seducir por los títulos sin investigación previa: Editorial Madreselva (Pabellón Azul, Stand 229) y ByR Distribución (Pabellón Azul, Stand 525). Estos stands contienen a los sellos Puntos Suspensivos Ediciones, y Blatt&Rios, respectivamente, dos faros editoriales de distinta impronta pero con fuerte potencia queer. También, es notoria la oferta de la obra del poeta villero marica, Ioshua, cuyos libros y poemarios son difíciles de conseguir, sobre todo porque se han compilado de distintas maneras a través de los años y sus versiones son escasas.

Por último, y remarcando la dificultad de encontrar los títulos en las librerias habituales, el stand de Grupo Octubre (Pabellón Azul, Stand 705) contiene al sello Biblioteca SOY, que ha publicado a lo largo de los años a autores como Marlene Wayar, Paquito Jamandreu, Sylvia Molloy, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada, entre otros.

El miércoles 7 de mayo a las 19hs, de hecho, se presentarán en este stand las reediciones de Nombre de Guerra, de Claudio Zeiger y Fiestas, baños y exilios de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli. Conducen la presentación: Dolores Curia y Jota Ponsone.





¿Cómo sigue el programa de Orgullo y Prejuicio del 5 al 11 de mayo?





Miércoles 07 de mayo

14:30 Devenir es crecer: poética gay federal. Esta ronda de lectura poética federal atrae a autores cuyas escrituras se detienen en el devenir gay desde perspectivas biográficas, geográficas y linguísticas — Modera: Ferny Kosiak.

17:00 Voces rebeldes: Tres mujeres que hicieron historia. Mabel Bellucci, Vanina Escales y Ariel Wainer conversan sobre Carolina Muzilli, Salvadora Medina Onrubia y América Scarfó, tres figuras claves en la lucha feminista y por los derechos de las mujeres.

19:00 Embajada de Canadá Inmigración y literatura. La Embajada de Canadá presenta en OP un proyecto que ya se está llevando a cabo en Toronto, sobre la lectura y la escritura creativa LGBTQ+ latinoamericana para la población migrante y lxs refugiadxs. El poeta argentino Juan F. García expondrá sobre su experiencia como referente dentro del proyecto.

Jueves 08 de mayo

16:00 ¿Por qué decimos "#XMÁSESI"? Repensar tiempos, espacios, planificaciones y decisiones didáctico-pedagógicas en el marco de la ampliación de los temas y enfoques actuales en clave de articulación con la Educación Sexual Integral y la Educación Ambiental Integral.

19:00 Las autobiografías queer como espacio literario disidente. En esta conversación inédita, José Amícola y José Maristany piensan en las autobiografías queer con relación al registro literario: la aventura, la narración, los afectos, las lecturas, entre otros puntos, como parte de la deriva vivencial y en sus alcances sexodisidentes.

17:30 ¡Sí, dos mamás! Pamela Visciarelli, autora del libro Sí, dos mamás, llevará adelante la lectura de este libro infantil que cuenta la historia de dos princesas con el sueño de formar una familia. Al final, se abrirá un espacio de preguntas y se facilitará el acceso al audiocuento y a la guía de actividades — Modera: Fernanda Arguello.

Viernes 09 de mayo

19:00 Edward One More Time. Con la conducción de Franco Torcchia, esta mesa de debate reúne a Carlos Gamerro y Alejandro Tantanián, el escritor y el director teatral detrás de la más reciente actualización de la obra de Christopher Marlowe: Eduardo II. El diálogo orbitará en torno a la relevancia, los desafíos y las tentaciones que implica la labor de traer un clásico a la contemporaneidad.

Sábado 10 de mayo

14:00 Algo extra: taller de poesía performática. ¡Atención, poetas! ¿Están cansadxs de leer siempre del mismo modo? ¿Quieren aprender a recitar con desparpajo y body languaje? Luki la Puti lxs espera en OP para entrenar recitación con los cinco sentidos.

16:00 Contra la representación: Emilia Pérez no existe. Daniel Link vuelve a OP para dar cátedra sobre el kitsch, el camp y lo queer, y para ubicar a las lectoras que exigen representación en todos lados.

18:00 Lesbianas de archivo. Esta lectura pone de relive las historias lésbicas que fueron rescatadas del olvido por las editoriales argentinas Rara Avis, Nebliplateada y De Parado. Participan: Julieta Massacese, Flor Dapiaggi, Adriana Carrasco— Modera: Editorial Rara Avis.

19:30 Putamadre. Este "podcast escénico literario" intenta reconstruir el mundo íntimo, amoroso y brutal en el que viven y se desviven una madre y un hijo a los que el amor y el horror unen en una batalla sin tregua. Carolina Fernández propone una mirada desprejuiciada sobre el sexo, los vínculos familiares y sexoafectivos, para desdibujar los bordes impuestos por un sistema hipócrita y cobarde.

Domingo 11 de mayo

14:30 Escritura y edición en clave Intersex y Disca. Este conversatorio, conducido por Ayito Cabrera y Ale López Bemsch, pensará por qué es fundamental escribir y editar libros sobre estas temáticas en nuestro país. La charla se desarrollará a partir de preguntas previamente preparadas.

16:00 Diversidad a toda voz. Lectura de textos queer. Participan: Giovi Novello, Male Hehn , Celeste Sawczuk, Marico Carmona, Tobbías García, Agus Grimm Pitch — Modera: Melisa Corbetto

18:00 ¿Por qué odian? Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, propone este debate sobre el vínculo entre la cuestión de género y las ultraderechas en un contexto de ataque y violencia local e internacional en el ámbito político, económico, judicial y de las redes sociales.

20:00 Un aplauso para la Bellesi. La poeta Diana Bellessi repasa los textos celebratorios que se han escrito en su honor durante la convocatoria que realizaron las editoriales entrerrianas Camalote y Monte con el fin de celebrarla — Modera: Ferny Kosiak.