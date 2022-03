"Los medios hacen abuso de su posición y revictimizan a las víctimas, las hacen padecer aún más lo que ya sufrieron", alertaron a Página 12 especialistas en género, infancias y juventudes, sobre la cobertura mediática de la violación grupal de Palermo, luego de que la víctima publicara una carta abierta (ver aparte) que puso bajo la lupa al tratamiento periodístico de los casos de abuso sexual. "Me sentí totalmente hostigada", sostuvo la joven de 20 años, que afirmó que la transmisión del caso "todos los días, en todo momento, es revictimizante y me genera mucho dolor". También pidió que protejan su identidad, ya que algunos medios pasaron imágenes sin "blurear" y hasta mostraron su nombre en cámara. "No la dejan hacer el duelo que necesita", señalaron las especialistas.

La "Carta abierta a los medios de comunicación" difundida por el abogado de la joven abrió un nuevo debate sobre el modo en que se tratan los casos de abuso sexual en los medios. "La víctima revive el hecho cada vez que aparece en una pantalla o en los portales", indicó a este diario la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, en concordancia con lo denunciado por la joven en su carta abierta: “Cuando las pruebas fílmicas ya están siendo investigadas, ¿Por qué seguir televisando las imágenes una y otra vez?", cuestionó en su escrito.



"Con la transmisión constante de imágenes no la dejan hacer el duelo que necesita para poder salir del estrés postraumático. La exposición hace perpetuar el dolor y el sufrimiento subjetivo de las víctimas. Los medios hacen un abuso de su posición y revictimizan", agregó Graham y explicó que esa revictimización "genera que las personas tengan cada vez más miedo, no solo por el hecho traumático que les sucedió, sino porque están acosadas todo el tiempo por los medios".

"En la Defensoría del Pueblo y en las organizaciones de mujeres se ha generado en los últimos tiempos un gran debate acerca del rol de los medios frente a estos hechos. Este caso fue lamentable por cómo se amplificaron y reiteraron los videos una y otra vez", afirmó, en tanto, María Elena Naddeo, directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de CABA. Naddeo consideró que "en su afán de dar la primicia, algunos canales televisivos exacerban los relatos y no pueden resistir la tentación de seguir exhibiendo una y otra vez los videos". "Un espectáculo pochoclero que sólo alimenta morbo y genera más dolor", lo calificó la joven en su carta.



"Es un problema a abordar multidimensionalmente, porque hay varios actores que intervienen. En primer lugar, la prensa con la corrida detrás del último momento y del rating que juega contra la calidad de la información", dijo por su parte Claudia Fernández Chaparro, especialista en Infancia y exconsejera por los derechos de niñas, niños y adolescentes. "El otro punto es desde qué canal llega esa información. Se filtra desde la Justicia o de las fuerzas policiales y no hay un vocero oficial ni canales fehacientes para que la información que llega a los medios no perjudique a la víctima ni a la investigación en curso", agregó.

Según Graham, el uso ilimitado de imágenes, muchas veces sin cuidar la identidad, es habitual en las coberturas periodísticas de estos casos, particularmente en las televisivas, y se traslada también a las causas de abusos sexuales en la infancia. "El miércoles a la noche, en un canal de noticias, pasaron imágenes de un niño en lo que llamaron 'orgía', con la cara 'blureada' pero tranquilamente se podía identificar. Ese niño no está en una orgía, es víctima de abuso sexual", advirtió Graham, que informó que por ese caso la Defensoría ya pidió sanciones al Enacom.

En su carta, la joven denunció que, además de ser pasadas hasta el hartazgo, las imágenes de las cámaras de seguridad en las que aparece ella fueron transmitidas sin ser 'blureadas' y que un canal incluso mostró un documento con su nombre en vivo: "El respeto a la protección de la identidad de la víctima no es un favor, es un derecho", sentenció y pidió “que difuminen la imagen de mi persona en un 100%”. "Para estos temas está la Ley de Protección de Datos Personales, que obliga a todos y todas a solicitar la autorización para pasar las imágenes. En este caso la Justicia debería haber pedido inmediatamente a los medios que se abstengan de publicar los videos", aseveró Naddeo sobre el aspecto legal de la cuestión.

"Hay que hacer una advertencia, la Justicia interviniente y nosotros como organismos podemos generar una presión para limitar la difusión y preservar la identidad de esta joven", añadió la integrante de la Defensoría porteña, aunque remarcó que "algunos grandes medios prefieren pagar una multa y continuar violentando las normativas de protección". "Creo que es una oportunidad para reflexionar sobre las causas y cómo se puede resolver esta situación. Tiene que haber una profunda reflexión hacia el interior de los medios, pero también sobre qué información y de qué manera llega a las redacciones", aseguró, en tanto, Fernández Chaparro.

Otro de los puntos que denunció la víctima en su carta fue el constante asedio por parte de periodistas para intentar conseguir una entrevista, incluso llamándola al teléfono de su casa: "He tenido que tomar medidas como desconectar el teléfono", contó. "Se acosa a la víctima para tener la primicia, cuando la víctima tiene que tratar de recuperarse", señaló Fernández Chaparro y agregó que "muchos periodistas desconocen las leyes de protección, por eso es necesario la capacitación continua en perspectiva de derechos y de género".

Graham, por su parte, dijo que "estas cosas las tenemos que repudiar todos, no solamente los organismos, creo que tiene que haber una reacción de toda la sociedad y que los medios sientan ese repudio". Además, exhortó "a que los medios tengan un límite ético con la dignidad de las víctimas". "La TV Pública presentó un Código de Ética para actuar en estos casos, creo que todos los medios deberían ir hacia eso", concluyó.