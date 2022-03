Desde Santa Fe

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez que investigan al ex ministro Marcelo Sain y a su equipo volvieron a quedar en evidencia. Una prueba pericial que se realizó ayer para extraer datos de siete dispositivos electrónicos que ellos secuestraron hace tres meses y medio, el 26 de noviembre, en el Ministerio de Seguridad, reveló que la notebook que le sacaron a la abogada Nadia Schujman, “no tiene ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”, según consta en el acta a la que tuvo acceso Rosario 12. “El disco rígido desapareció, no está en la computadora. Es gravísimo”, dijo el abogado Hernán Martínez, uno de los testigos del hallazgo, que –a su juicio- confirma dos hechos: la ruptura de la cadena de custodia y que la computadora de Schujman fue “tocada” antes de llegar al peritaje. “Es ilógico pensar que en medio del allanamiento, ella pudo haber tenido tiempo para desarmar la computadora, buscar el disco rígido, volver a cerrarla y dársela al personal que la allanaba, cuando incomunicaron a todos y prohibieron que nadie entre ni salga” del despacho. “Por las características de la medida –bajo la vigilancia de Hernández y Jimenez-, pensar que Nadia pudo haber hecho eso es imposible, ni siquiera en el marco de la probabilidad, es imposible”, planteó Martínez que las próximas horas presentará la denuncia penal para que se investigue un episodio que Sain consideró “escandaloso”. Schujman coincidió que “es gravísima la ilegalidad y la violación de todas las garantías constitucionales con la que se maneja esta causa”.

El peritaje de una tablet, cuatro teléfonos celulares y dos notebook “secuestrados” en el operativo del 26 de noviembre se inició ayer a las 9.30 y seguirá hoy. El objetivo era “comenzar con la extracción de datos”. La apertura de los equipos estuvo a cargo del oficial Leonel Gómez del Departamento de Análisis Digital Forense del Organismo de Investigaciones del MPA ante el abogado Hernán Martínez, defensor de Sain y un perito de parte, Leonardo Gianzone, que asiste a Schujman.

El acta de apertura revela que una de las notebook marca Dell, que le sacaron a Schujman “no posee ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. Y la otra, de la misma marca, “posee un disco de estado sólido al cual no se le realizaron procesos de extracción porque el Departamento no posee el adaptador para conectarlo a la estación forense”.

Martínez dejó constancia en el acta que la apertura de los equipos de ayer, era la “continuación” de un acto anterior, “irreproducible”, en el que los fiscales impidieron el “ejercicio de la defensa”. Ese hecho ocurrió el 3 de enero de 2022, durante la feria judicial, cuando Hernández y Jimenez ordenaron “la realización del procedimiento de apertura de elementos informáticos secuestrados” en la causa, según reveló el juez Jorge Patrizi en su fallo del 10 de febrero que levantó el “secreto del sumario”, pero los fiscales no cumplieron la orden y apelaron (ver aparte). Ese acto se realizó en plena “feria judicial” y en un “día inhábil”, dijo Patrizi. Schujman reveló que ahí “se abrió todo, dejaron todo en un armario a merced de cualquiera. La cadena de custodia está rota desde hace dos meses”.

En el acta, Martínez advirtió que los dispositivos electrónicos fueron incautados en un “allanamiento ilegal”, como llamó al operativo del 26 de noviembre y no “se preservó” ni “respetó la cadena de custodia ni las fajas de seguridad”. “Además, una computadora carece de disco rígido y la otra que posee uno de estado sólido se encuentra encendida, lo que habla de una manipulación posterior al secuestro que deberá ser investigada”.

El abogado de Sain dijo que el peritaje prueba que la computadora de Schujman fue “tocada” después del allanamiento. “Hoy (por ayer) nos enteramos que no tiene disco duro”. Y contó como fue el hallazgo: “El técnico (Leonel Gómez) que estaba llevando adelante la medida sacó con un destornillador la tapa de la notebook y cuando la abrió se advierte que el disco rígido desapareció, no está en la computadora. Lo cual es gravísimo. Es ilógico pensar que Nadia, cuando se produce el allanamiento, pudo haber tenido tiempo para desarmar su computadora, buscar el disco rígido, sacarlo, volver a cerrarla y dársela al personal que la allanaba en ese momento, cuando incomunicaron a todos y no permitieron que nadie entre ni salga” de la oficina. “Por las características de la medida, pensar que ella pudo haber hecho eso es imposible, ni siquiera en el marco de la probabilidad, es imposible”, dijo Martínez. “Entonces, esta computadora fue tocada antes de llegar al personal idóneo para peritar la información”.

-¿Lo sorprendió el hecho? –preguntó Rosario 12

-Sí, nos llamó la atención a todos. El propio perito (Leonel Gómez) quedó sorprendido al no encontrar el disco rígido –respondió el abogado.

Schujman dijo que lo que ocurrió ayer le “genera más sospechas de que quieran plantar pruebas porque no hay ninguna prueba real” en su contra. “Yo no hice nada de lo que dicen”. “Después de tener la causa bajo reserva durante tres meses y medio, ahora hacen la apertura de los dispositivos” y se confirma que “fue violada la cadena de custodia”. “Más otras irregularidades que se sumaron, una tras otra”.

“Desde el primer momento se avasallaron todos mis derechos”, reveló la abogada. “Fui allanada sin orden judicial, sin testigos, me revisaron la cartera, me retiraron objetos personales, mi teléfono personal. Es un cúmulo infinito de cosas que genera mucha sospecha y muy pocas garantías de objetividad. Los fiscales no deben ser imparciales, pero si objetivos a la hora de investigar y no lo son de ninguna manera. Reafirmo que deberían apartarse porque desde el primer momento se manejan ilegalmente y sin ningún tipo de control”, concluyó.