Ausente. Como era de esperarse, el ex jefe del bloque del Frente de Todos se ausentó al comienzo de la sesión, por lo cual no colaboró para formar el quórum. Máximo Kirchner sí estuvo presente en la reunión de la bancada oficialista previa al comienzo de la sesión. En ese momento, buscó mantener en misterio cómo votaría cada diputado de La Cámpora. "No se dejen porotear", había sido la consigna que impartió a los suyos el hijo de la vicepresidenta.



De campaña. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se hizo presente en el Salón de los Pasos Perdidos donde procedió a dar nota tras nota a la televisión para promocionarse como el padre del acuerdo. Se sabe: el gobernador va por la Presidencia el año que viene. Fue notorio el abrazo que se dieron con el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, otro que colaboró con la línea "acuerdista" contra la corriente de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Informal, de jeans y zapatillas, Morales dijo: “Vengo a saludar a mi amigo Mario Negri, a Sergio Massa, que con su actitud de diálogo tuvo un rol central para avanzar en este acuerdo. Hay que ser responsables en esta instancia, por eso la actitud de Máximo es mala, irresponsable, muy distinta a la de Massa".

Rencores. Hablando de Morales, los del PRO no terminaban de digerir un tuit que el gobernador de Jujuy emitió caída la noche del miércoles, cuando ya se había firmado el acuerdo. En ese mensaje, Morales destacaba la actitud negociadora de todos los partidos de Juntos por el Cambio y sugestivamente omitía al PRO.

Al ver el tuit, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se mostró furioso en un encuentro vía Zoom con los dirigentes radicales y llegó a plantear que Morales ponía en crisis la unidad de Juntos por el Cambio. Los ánimos no se habían calmado mientras Morales se paseaba sonriente por los pasillos del Congreso.

Mirtha Camaño. Antes de argumentar sobre la ley, la diputada Graciela Camaño hizo una broma sobre los años que lleva ya en el Congreso y se terminó comparando con Mirtha Legrand y su carrera televisiva: “Hace muchos años que estoy en este Congreso. Estoy como Mirtha Legrand; siempre me estoy yendo, pero al final viene la elección y me entusiasman mucho los procesos electorales", afirmó. Todavía no está confirmado si Camaño comenzará a conducir almuerzos...



Ey Bulldog. Pero los del PRO tenían otro problema a medida que avanzaba la sesión: no lograban convencer a Ricardo López Murphy de que votara orgánicamente con Juntos por el Cambio. El Bulldog participó de un Zoom con integrantes del PRO que se deshicieron en argumentos para que acompañara la posición partidaria. "Te entendemos, pero como liberal no podés ayudar a un default", fue una de las cosas que le dijeron. López Murphy insistía en que iba a votar "según sus convicciones". Finalmente, anunció su voto negativo, separado de su interbloque: "Este acuerdo es pésimo. No me permite estar a favor un acuerdo irresponsable, que contiene un impuestazo implícito en su programa económico", sostuvo el ex ministro de Economía de la Alianza, el mismo gobierno que recortó estipendios de estatales y jubilados.

Macri está feli. En cambio, el ex presidente que tomó la deuda por 45 mil millones de pesos estaba contento de haber modificado la redacción de la ley y, especialmente, de haber quitado las referencias a lo que él hizo. Se mostró muy contento en una visita a San Nicolás para participar de Expoagro y felicitó a sus diputados: “Los felicito a todos porque han tenido una gran actuación”. El ex mandatario no hizo mención a que durante toda la semana llevó la posición contraria y que terminó perdiendo la puja interna con la UCR, la Coalición Cívica y otros sectores del PRO.

Vainas. Los partidos de izquierda se manifestaron frente al Congreso para rechazar el acuerdo con el FMI. Volaron piedras hacia el Congreso hasta que, después de un rato, la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir. Fueron notorias las imágenes de uno de los agentes recogiendo las vainas de las balas que disparaba.

Hubo corridas y reclamos de las organizaciones que integran el FIT-Unidad por la violencia policial, mientras estallaban vidrios de los ventanales del edificio del Congreso.