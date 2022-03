TEATRO

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en una noche de despedida que también se convierte en una exploración de la masculinidad, sus mandatos y la figura del patriarca. Federico Liss y David Rubinstein escriben, actúan y dirigen –junto a Jorge Eiro– esta obra que estrena su segunda temporada en un particular espacio no convencional: el bar Rodney, inmortalizado por la canción de La Portuaria y uno de los mojones alrededor del cementerio de la Chacarita. El vestuario es de Manuela Sánchez Almeyra, la iluminación de Ricardo Sica, y la asistencia de dirección de Ana Clara Barboza.

Sabado y domingo a las 19.30, en el Rodney Bar, Rodney 400. Entrada: $900.

Los hombres vuelven al monte

La obra reconstruye dos historias: la de un hijo que se instala en el monte buscando a su padre que ha desaparecido, soportando el calor, el hambre y la sed hasta las últimas consecuencias. Y la historia de un héroe de Malvinas que se convierte en un bandido rural, escapando al monte para asaltar a los puesteros, cazar animales, incendiar pastizales. Estas historias y todos los personajes que las construyen, habitan en el cuerpo de un solo actor. Un cuerpo que se despliega en el espacio infinito del monte hasta prenderse fuego y desaparecer. Vuelve a escena esta pieza escrita y dirigida por Fabián Díaz. Vestuario y escenografía de Isabel Gual, iluminación de David Seldes, música original de Patricia Casares y asistencia de dirección de Noelia Galera. Con Iván Moschner.

Jueves a las 21, en Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $800.

MÚSICA

Norma Waterson

Este tardío debut como solista de la que ya por entonces era considerada la matriarca de la familia real de la música folk británica, titulado simplemente con su nombre, ya tiene casi tres décadas pero su belleza madura sigue tan contundente como cuando apareció, en plena ebullicción del britpop, lo que la llevó a disputar cabeza a cabeza el codiciado Mercury Prize con la nueva joya de aquella corona, Different Class, el consagratorio álbum de Pulp. Ante la noticia de la muerte de Waterson, el pasado 30 de enero, con 82 años, la mejor forma de recordarla es repasar esta auténtica joya discográfica, que su intérprete grabó durante menos de una semana en Los Angeles, acompañada por su marido Martin Carthy y su entonces principiante hija Eliza, junto a los venerables Danny y Richard Thompson, repasando temas de Grateful Dead, Elvis Costello, Billy Bragg y Ben Harper, entre otros.

Dioptría

El domingo pasado se supo la noticia de la muerte de Pau Riba, a la edad de 73 años, uno de los mejores representantes de la nueva canción catalana, primero celebrado y luego expulsado de ella por exceso de rock. Dioptía, álbum doble editado originalmente en dos partes separadas, es su obra cumbre y justamente el mejor ejemplo del rock y la canción de ese hippie maravilloso que fue Riba, que con los años se reconvertiría en escritor, aunque su obra musical nunca dejó de ser celebrada por colegas y coterráneos como Sisa, Quimi Portet o Pascal Comelade. Con una primera parte de sonoridad más rockera –en la que lo acompaña la agrupación OM, dedicada al jazz-rock, y deslumbra el hoy clásico “Noia de porcellana”– y una segunda parte más folk, aparecidas en 1969 y 1970, respectivamente, Riba se convirtió en una referente de la escena musical española.

ONLINE

Los últimos días de Ptolemy Grey

Al pobre Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson, también productor del proyecto) la edad avanzada le viene jugando una mala pasada tras otra. Los achaques de demencia le impiden saber qué es importante y qué no, y los constantes sueños y alucinaciones le traen recuerdos de todos aquellos seres queridos que ya no están. Como si eso fuera poco, la enfermedad avanza y no promete mejorías. Pero la vida aislada y solitaria de Ptolemy cambia radicalmente cuando una huérfana de diecisiete años llamada Robyn (Dominique Fishback, una de las revelaciones de The Deuce) termina viviendo bajo el mismo techo. Más aún cuando un tratamiento experimental le devuelve temporalmente la memoria y el protagonista se pone como meta dejar algo parecido a un legado. Relato de maduración y, en paralelo, historia de posibles redenciones, los seis capítulos de esta serie limitada, basada en una novela de Walter Mosley, ofrecen dolor y ternura en partes iguales. Los dos primeros episodios ya pueden verse en Apple TV+.

Mrs. Wilson

La plataforma especializada Acorn TV está de estreno con esta miniserie británica en la cual la actriz Ruth Wilson (The Affair) recrea la vida de su abuela en la vida real, Alison Wilson, en un caso casi único en la historia. En 1963, durante un día como cualquier otro, la señora Wilson regresa a su casa para encontrarse con su marido muerto. Unos días más tarde, una mujer desconocida se presenta ante la viuda como la “verdadera” esposa del finado, punto de partida para una investigación sobre la verdadera identidad del exmarido. “Teníamos estas memorias que había escrito mi abuela, que eran realmente la verdad emocional de la historia”, declaró la protagonista respecto del origen del proyecto.

CINE

Red

La última producción de Pixar no pasó por los cines –algo impensado hace algunos años– y acaba de desembarcar directamente en Disney+. Una pena: como todas las películas de la compañía del velador de mesa saltarín, la historia está contada gracias a un gran despliegue audiovisual. Siguiendo en la línea étnica iniciada con Coco y Luca, Red está protagonizada por una adolescente de origen chino instalada hace varias generaciones en Toronto. Una chica estudiosa, respetuosa de su madre y algo nerd que, de un día para el otro, descubre que las mujeres de su linaje se transforman en enormes pandas rojos cuando afloran emociones intensas. Y ahora, claro, le toca a ella. ¿Una maldición o una bendición? Con ecos de los viejos cuentos de lobizones y corazón de relato de crecimiento, la película dirigida por la debutante Domee Shi ofrece la clásica mixtura de humor y sentimientos, en este caso concentrados en la tirante relación entre una madre demasiado rígida y una hija en plena explosión hormonal.

Ascensión

Nominada a un premio Oscar en la categoría documental, la película de Jessica Kingdon es un particular acercamiento al “sueño chino” de Xi Jinping. Las imágenes de trabajadores de diversas factorías, pequeñas y grandes, que producen desde teléfonos celulares a botellas de agua, pasando por muñecas sexuales hiperrealistas, le ceden el espacio a la nueva clase media, ilustrada por la obsesión con la imagen, el uso de las redes sociales y la persecución del puesto laboral ideal. La elite, los nuevos ricos en China, con sus gustos caros y sofisticados, cierran el tríptico. Disponible en Paramount+, el film es una notable reflexión sobre el comunismo con economía de mercado (o capitalismo de partido único).

TV

Lakers: tiempo de ganar

En 1979, un empresario llamado Jerry Buss decidió invertir toda su fortuna en Los Angeles Lakers, un equipo de básquet en las malas, que apenas si arañaba su presencia en la National Basketball Association. Una de las primeras decisiones bajo la nueva gerencia fue la contratación de un muchacho universitario que comenzaba a dar sus primeros pasos en el deporte; un joven llamado Earvin Johnson que, rápidamente, comenzó a ser conocido –no sin razones de peso– con el pseudónimo “Magic”. La serie describe con lujo de detalles y un ritmo vertiginoso la transformación de un equipo de baloncesto mediocre en uno de los activos más importantes de la NBA. John C. Reilly es el encargado de darle vida a Buss, al tiempo que Quincy Isaiah encarna al jugador mágico, parte de un reparto que incluye nombres como Adrien Brody y Julianne Nicholson. Adam McKay, el director de Anchorman, Vice y la reciente No miren arriba, ofició de productor ejecutivo y dirigió el episodio piloto.

Domingos a las 22, por HBO.

Victoria

Las sagas sobre la realeza británica se han convertido en un auténtico subgénero dentro de la oferta de las plataformas y señales de cable. Film & Arts está emitiendo la primera temporada de este relato lleno de intrigas en el palacio de Kensington. El año es 1838, cuando la adolescente Alexandrina se entera de la muerte de su tío, el rey William IV, ubicándose de allí en más en el rol central del imperio. Nombrada Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India, Victoria comienza una nueva y difícil etapa en su vida. Jenna Coleman es la encargada de interpretar al personaje histórico, en una de esas series repletas de detalles de época.

Jueves a las 22, por Film & Arts.