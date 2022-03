Un relevamiento realizado por Amsafé y ATE Rosario en las escuelas públicas del departamento arrojó que de un total de 223 establecimientos relevados en 137 no funciona el servicio de gas, en 81 hay problemas con las instalaciones eléctricas y en 13 directamente no tienen servicio eléctrico. Además, el informe difundido ayer reveló que en 71 escuelas la provisión de agua no es adecuada y en 9 es nula, 92 establecimientos no cuentan con ventilación cruzada, mientras que 91 no tienen aulas suficientes para los alumnos matriculados. "Nos encontramos en un nivel de precarización edilicia y educativa tremenda", dijo a Rosario/12 el titular de la delegación local de Amsafé, Gustavo Terés. En tanto, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, precisó que entre julio de 2021 y marzo de este año destinaron más de 190 subsidios para reparaciones de edificios. "Aún en tiempos de pandemia hubo más respuestas que en otros años", afirmó la funcionaria.

Los gremios presentaron ayer los datos del relevamiento sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas públicas del departamento, la mayoría de Rosario y Villa Gobernador Gálvez al inicio del ciclo lectivo. Además de los datos mencionados anteriormente, el trabajo realizado por los gremios estatales rosarinos mostró otros números preocupantes: en 81 escuelas no hay baños en condiciones y actualmente hay 67 establecimientos en obra. Cabe aclarar que de las escuelas relevadas, 88 tienen comedor escolar y 169 copa de leche,

"El relevamiento muestra claramente que no están garantizadas las condiciones mínimas de enseñanza/aprendizaje en un importante número de escuelas del departamento Rosario, o que tienen serias falencias. Sobre todo en las zonas que crecieron exponencialmente (oeste y norte de nuestra ciudad) que no se adecuaron los servicios esenciales, con consecuencias que se manifiestan diariamente con baja presión de agua, cortes de luz, falta de gas para calefaccionarse o poner en funcionamiento los comedores escolares tan necesarios en un escenario post pandémico de crisis social y económica", señala el informe.

"Nos encontramos ante una situación de emergencia educativa, por lo que se necesitan políticas de emergencia, esto es un aumento significativo del presupuesto educativo, y es lo que no vemos", consideró Terés. "El ministerio a veces anuncia obras que llegan siempre tarde. Permanentemente son las comunidades las que tienen que organizarse para reclamar. Es incomprensible que una escuela (la 659) cumpla un año con baños químicos y no lo hayan podido resolver. No pueden dar cuenta de las situaciones concretas que se están presentando. Hay un ministerio que abandona a la educación pública", agregó.

El secretario general de Amsafé Rosario fue más allá al señalar que en el informe presentado ayer no están incluidas otras carencias de la escuela pública, como internet y el material didáctico: "Estamos hablando de servicios elementales, agua, luz, gas, disponibilidad de salones, ventilación cruzada. Escuelas donde se están usando los comedores como salones, después de una batalla muy grande de los asistentes escolares y de las comunidades educativas para crear los comedores y que se dejara de comer en las aulas; ahora hay un retroceso".

Los gremios exigieron que el Ministerio de Educación y el gobierno provincial pongan en marcha un plan integral de mantenimiento y refacción de los edificios escolares y que garanticen los servicios esenciales para el pleno funcionamiento de cada institución. "Esto es imprescindible para que haya igualdad de las condiciones educativas para los alumnos, así como condiciones de trabajo dignas para docentes y asistentes escolares", plantearon.

Durante la presentación del informe, la titular de ATE Rosario, Lorena Almirón, planteó que "tiene que haber un Comité Mixto de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo, y tienen que estar los cargos de porteros y porteras que han sobrecargado sus tareas durante la pandemia". Por su parte, la secretaria de Asuntos Sociales de Amsafé Rosario, Paula Nardini, expresó: "La escuela es uno de los pocos lugares que resiste en las barriadas, es la posibilidad para muchos chicos que no tienen club, no tienen talleres".

En la previa de la presentación del relevamiento en las escuelas, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo en LT8: "Venimos con un trabajo sostenido en el aspecto de infraestructura en las escuelas. En la Región VI, que es la que corresponde a Rosario, entre julio de 2021 y marzo de este año se han destinado más de 190 subsidios para reparaciones de edificios".

La funcionaria, que se mostró optimista respecto a la nueva propuesta salarial presentada ayer en la mesa paritaria, amplió: "Llevamos una inversión en todas las regiones para miles de obras de reparaciones y actualizaciones edilicias. Seguimos haciéndolo y no creo que sea un sector donde uno pueda decir que no hay respuestas. Aún en tiempo de pandemia, hubo más respuestas que en otros años".