La actriz Thelma Fardin se presentó "en búsqueda de justicia" en una audiencia con el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que anuló en instancias finales el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual al declarar la incompetencia del fuero federal en el caso.



Su nuevo equipo de abogados, liderado por Carla Junqueira, junto a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público de Argentina, buscan evitar que el juicio vuelva a fojas cero y que continúe en el ámbito federal.



"Vine en busca de justicia personal y colectiva", dijo a la agencia AFP Fardin, quien se encuentra desde el miércoles en la capital paulista por primera vez desde el inicio del proceso judicial contra Darthés, quien es acusado de haber abusado sexualmente de ella durante una gira en Nicaragua en 2009, cuando la joven era menor de edad. "Es muy importante estar aquí para quedarme tranquila de que hice todo lo que tuve a mi alcance", agregó la actriz, de 29 años.



En febrero, el tribunal federal de San Pablo decidió anular el juicio iniciado en noviembre contra Darthés en instancias finales, al considerar que este debía desarrollarse en un tribunal estadual de San Pablo, sin cerrar el proceso ni absolver al actor.



Tras la denuncia pública de Fardin en 2018, Darthés se trasladó a Brasil, su país de origen, donde es juzgado porque la Constitución brasileña no permite la extradición de nacionales.



"Los jueces ignoraron en su fallo un artículo de la Constitución que dice que todos los casos de interés de la Unión van a la justicia federal. Este es un caso de derecho internacional en que el Estado brasileño debe responder a otros países", explicó Junqueira en referencia a la cooperación internacional en la causa entre autoridades de Nicaragua, Argentina y Brasil.



La abogada aseguró que, de no lograr revertir la anulación del proceso, la estrategia seguirá por "dos vías paralelas: acudir al Supremo Tribunal Federal, que tiene jurisprudencia consolidada, y pelear en el tribunal estadual por acelerar el proceso".



Previo a su anulación, habían declarado nueve testigos, incluida Fardin, en el juicio llevado a cabo de manera remota e interrumpido antes de la declaración del actor.



Fardin aseguró sentirse "revictimizada" por "un juego perverso institucionalizado, con una víctima persiguiendo a su victimario por el mundo para conseguir justicia" y expresó que aún espera "un fallo condenatorio" para evitar "una sensación de impunidad irreparable".



Según Junqueira es difícil que el acusado cumpla una pena dado el tiempo transcurrido, consignó la AFP. En tanto, la actriz fue recibida por colectivos feministas locales, como el Grupo Mulheres de Brasil y el movimiento Me Too de Brasil.