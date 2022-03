En Pomán, un pueblo del oeste de Catamarca, las manifestaciones se hacen sobre la vereda. Lxs vecinxs nunca se animaron a manifestarse en la calle. El único medio radial de comunicación con buen alcance es municipal, y hasta hace poco estaba dirigido por un acusado de abuso sexual a una menor. El intendente, Francisco Gordillo, estuvo implicado años atrás en una causa por narcotráfico.



El 8 de marzo un grupo pequeño de mujeres se animó a replicar la marcha convocada todos los años a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y caminaron por las calles: “la Policía y los agentes de tránsito nos preguntaron si esto era solo en Pomán, o si pasaba también en otros lugares del país”, contaron a Catamarca/12 las manifestantes.

Pasaron por el municipio, apostaron carteles, y al llegar a la plaza tomaron un megáfono y dijeron: “La Policía en Pomán encubre a policías, y el poder político encubre abusadores”. El hecho desató que inmediatamente el Intendente del lugar saliera al aire en la radio hegemónica y denuncie: “Esto no tiene nada que ver con la lucha, que la tenemos todos porque yo estoy de acuerdo con el tema de género y todo lo demás”. El mandatario aseguró que “yo no quiero que se mate a ninguna mujer, que se golpee a ninguna mujer, pero bueno… muchas veces las acciones que se realizan no se realizan para tratar de fortalecer el espíritu que se quiere tratar de fortalecer”

Para Gordillo una manifestación democrática en las calles es un delito: “se ha tomado un camino errado y como Intendente se los tengo que decir, es una cuestión de forma”, expresó sin vergüenza en la radio del pueblo.

En el reportaje de la radio local mezcló además la lucha y las manifestaciones a nivel nacional con la pequeña muestra en las calles de Pomán: “Hemos visto imágenes en donde se han manchado paredes de iglesias, en donde han manchado paredes de otros lados, en donde si bien tienen algunas una clara referencia en contra del aborto, hay otras que no”.

Para el grupo de mujeres, estas declaraciones no solo son mal intencionadas, ya que ellas no incurrieron en actos de vandalismo, sino que son “sumamente irresponsables, ya que al demonizar una manifestación pacífica en un lugar tan pequeño como Pomán, pone en peligro las voces de las mujeres que hoy se están animando a denunciar abusos de todo tipo”, aseguran.

“En el mismo municipio hay personas acusadas de abuso, por eso molestaron nuestros carteles. Pedimos permiso para realizar la marcha que se hace en todo el mundo, pero nunca nos contestaron”, explicaron.

El intendente Gordillo, por su parte, asegura que se ha capacitado en Ley Micaela: “Nosotros hemos llevado a cabo un montón de actividades que han tenido que ver con el tema de género. Yo he sido capacitado con los Policías con la Ley Micaela. Cuando se hace referencia a que nos falta a nosotros conocimientos sobre el tema en forma particular, yo la verdad creo que están totalmente equivocados porque desconocen, nosotros hemos hecho la capacitación con el tema de género específico y que ha sido el primero en toda la provincia”, afirma.

Persecución

“El intendente dijo que tomará medidas, para nosotras eso es una clara amenaza”, lamentaron las mujeres. Explican además que este hecho es el desenlace de una serie de persecuciones que vienen sufriendo desde septiembre de 2021 cuando organizaron un encuentro de mujeres y disidencias, artistas y emprendedoras: “Éramos 400 mujeres hablando de ESI, violencias y otros temas, y desde el municipio armaron una película para demonizarnos. Dicen que hicimos destrozos, pero lo que les molesta es que se están hablando de cosas que por años se mantuvieron calladas en el pueblo”, aseguran.

“Gordillo maneja todo el sistema de poder de Pomán, no solo el municipio. Las fuerzas nos han perseguido incluso amedrentando a personas que quieren acercarse a nosotras y buscar apoyo que de otra manera no consiguen”.

El municipio se había comprometido a colaborar en el encuentro de mujeres y disidencias, pero poco a poco les fue quitando apoyo y desplegó un operativo de propaganda en el que estigmatizaron el evento y a sus organizadoras. “El municipio envió la Policía al evento que ellos mismos habían autorizado y apoyado en principio, para decirnos que nos teníamos que ir, cuando lo único que hacíamos era desarrollar las actividades que habíamos charlado con anterioridad”, explican.

Pero lo peor sucedió al tercer día del encuentro: la Policía rastreó las casas en donde paraban mujeres que habían viajado al encuentro para decirles que debían abandonar el pueblo: “No les explicaron nada, solo que debían salir de Pomán”.

Utilizando nuevamente los medios de comunicación municipales, tres funcionarios municipales se ocuparon de denostar el encuentro, marcar a las organizadoras y vincularlas a hechos de vandalismo que aún no han sido probados, y nunca denunciados.

“Lo que sucede en un lugar tan chico es que el estigma que están intentando instalar puede ser muy nocivo para la sana convivencia”, explican las mujeres.





Abusos y poder

El cartel que provocó los desatinos del Intendente fue el que dice “Basta de encubrir al abusador”, y alude a Franco Montivero, ex director de los multimedios del municipio de Pomán y denunciado por el abuso de una menor. “Gordillo salió en una radio diciendo que no había que juzgarlo porque así como a él lo habían acusado de narcotráfico y la Justicia había demostrado que no lo era, el pueblo no debía juzgar a un vecino”, contaron las mujeres.

El actual intendente de la Villa de Pomán, Francisco Gordillo, se vio involucrado en 2012 en un hecho que nunca quedó claro: la Policía detuvo un cargamento de 90 kilos de marihuana que llegaba a Catamarca desde Corrientes. La camioneta que transportaba el cargamento estaba a nombre de Gordillo. Nunca se conoció quien era realmente el dueño del cargamento. Dos personas quedaron detenidas, pero nunca se investigaron a fondo los vínculos con el dueño del vehículo.

Repudios

El Movimiento Mujeres por la Igualdad repudiaron a Gordillo: “Expresamos nuestro repudio y preocupación por las declaraciones públicas del Intendente Francisco Gordillo quien pertenece a nuestra fuerza política con relación y en referencia a mujeres que realizaban una marcha por el 8M en la jurisdicción municipal”.

Nos preocupa que una figura pública tenga expresiones de elevado tenor machista y patriarcal en un momento de la historia del mundo, de nuestro país y de la provincia en que las mujeres levantamos las banderas de lucha por la NO VIOLENCIA y la IGUALDAD.

No procede, ni corresponde que viviendo en un sistema democrático se pretenda coartar la libertad de expresión para defendernos, levantar la voz y para visibilizar los ataques violentos en cualquiera de sus modalidades. Hace tiempo ya las Mujeres ganamos las calles para reclamar por nuestros derechos y cuando se violenta nuestra integridad”, expresa el comunicado.