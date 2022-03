El ex presidente Mauricio Macri recibió una durísima crítica por parte del exjugador de Boca Juniors e integrante del Consejo de Fútbol de la institución Jorge "Patrón" Bermúdez, quien le pidió que no opine sobre la labor que se está haciendo en el club de La Ribera tras ser el mandatario que "más endeudó al país". Bermúdez lamentó además las palabras de Macri contra Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, al considerar que buscó desviar la atención en los días en que "apedreaban el Congreso nacional por las medidas que él tomó como administrado", en relación a la deuda con el FMI.

Las críticas de Macri a Riquelme

Macri visitó el jueves pasado la muestra del agronegocio Expoagro, mientras en la Cámara de Diputados, se debatía la aprobación del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el FMI para refinanciar la deuda histórica e irregular tomada por su gestión. En ese marco, el líder del PRO aprovechó la pregunta que un asistente a la feria le hizo sobre la situación de Boca justo delante de los micrófonos. "¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", respondió el también expresidente de Boca en alusión a Riquelme.

"No puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor dirigencial. Por muchos factores, el principal y el que más me llena la sangre, es que aprendí a amar este país como al mío. Tengo un hijo argentino y amo esta tierra. No hubo otro mandatario que que endeudara más este país como ese señor y se atreve a hablar mal de nuestra administración", le apuntó Bermúdez en la noche del domingo ante una consulta del periodista de TyC Sports, Leandro "Tato" Aguilera.

Bermúdez, un hombre de confianza de Riqueleme

Bermúdez integra el Consejo del Fútbol y es un hombre de confianza de Riquelme, quien convocó al exdefensor central para ser parte de su gestión a cargo de la dirección deportiva del club y como vicepresidente, desde la renuncia de Mario Pergolini. En ese sentido, el "Patrón" le respondió a Macri también con gestión: "Hoy el club está muy bien económicamente, el club acaba de hacer contrataciones de mucha altura, acabamos de arreglar la Bombonera que en más de 35 años no se le hizo nada. Se fue campeón tres veces, tenemos por delante dos finales o quizá tres".

El "Topo Gigio" y el acuerdo por la deuda con el FMI

Con el breve análisis de la tarea que están llevando adelante a pesar de los dichos de Macri, Bermúdez recordó la larga rivalidad entre Macri y Riquelme, cuando eran presidente y jugador de Boca, respectivamente. Diferencias que quedaron inmortalizadas con el recordado festejo del "Topo Gigio".

"Tampoco lo quiso como jugador, todos lo sabemos. Ese Topo Gigio no fue gratuito", señaló Bermúdez para marcar el sesgo de Macri cuando opina sobre la labor de Riquelme como dirigente. Y remató con otra cuota demoledora de la gestión presidencial de Macri: "Pero lo más doloroso de todo es que mientras en el país y en Buenos Aires había gente apedreando el Congreso nacional por las medidas que él tomó como administrador de este país, salga y desvíe la atención hablando de Boca. Duele."