Los sectores de la ultraderecha siguen jugando con Juntos por el Cambio al juego de las siete diferencias, esta vez con la votación del acuerdo del FMI. El diputado José Luis Espert --que votó en contra-- quiso sacar provecho del resultado, y la cruzó a María Eugenia Vidal por su voto positivo. Entre ella y Martín Tetaz le recordaron que "no hay nada menos liberal que el default". Fue otro cruce intentando disputarse un segmento del electoral muy antiperonista. Curiosamente, al dirigente que sumó Juntos por el Cambio para combatir a Espert en las urnas, Ricardo López Murphy, se lo encontró votando en contra pese a todos los intentos del PRO por convencerlo de que debía ser orgánico al interbloque.



No es la primera vez que Espert busca sacar rédito de un cruce con figuras de Juntos por el Cambio para señalar que su espacio es la "verdadera" oposición. Hace no tanto, tuvo otra agarrada en Twitter con Miguel Angel Pichetto. En ese caso --como en este-- el objetivo de fondo es una disputa por el mismo electorado entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, donde estos últimos buscan mostrarse como antisistema y antiperonistas a ultranza, en contraposición a Juntos por el Cambio.



En esa oportunidad, Espert se había colgado de una declaración de Pichetto sobre Joseph Stiglitz para iniciar una pelea. En este caso, usó el mismo recurso, pero con Vidal. Se subió a una declaración de la ex gobernadora bonaerense en la que repetía que el acuerdo con el FMI era "una bomba de tiempo" y le preguntó: "¿Para qué lo votaron entonces?".

Vidal no perdió el tiempo para contestarle: “No votamos el acuerdo ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas”.

Espert no se quedó ahí y volvió a la carga: “No hay préstamo del FMI SIN programa con el FMI. Son las DOS caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3. Lo conocían”. Curiosamente, en eso coincidió con lo que había argumentado la semana pasada el ministro de Economía Martín Guzman. Luego Espert siguió atacando a Vidal: “Tengan vergüenza y defiéndanlo. No nieguen que votaron ese programa (contra la gente) con el FMI”.

Vidal continuó al contragolpe: "Como bien sabes, los aumentos de impuestos tienen que pasar por el Congreso. Cuando vengan, nuestro bloque no los va a votar y le va a poner un freno al gobierno. Pero insisto: no vamos a ser cómplices como quieren La Cámpora y la Izquierda de llevar el país al default".

Espert sostuvo que Juntos por el Cambio ya avaló, en verdad, los aumentos impositivos: “El programa firmado con el FMI dice que van a ajustar valuaciones fiscales y habilita proyectos de ley para subir impuestos porque en el programa el déficit 0 es solo con suba de ingresos. Es falso que si no era el programa aprobado íbamos a default. Pagabas con reservas y seguías negociando”. “Las reservas netas no alcanzan para pagar, ¿proponés que se pague con los dólares de los ahorristas que están encajados en el BCRA? Gran propuesta liberal, como entrar en default”, retrucó Vidal.



En ese punto, terció otro de los economistas que Juntos por el Cambio sumó para pelearle los votos a Javier Milei y Espert: Martín Tetaz. “Les quedan 2.300 millones de reservas y si bajábamos la operación de crédito público no se podía volver a tratar en el año (art 81 CN). El mejor voto era en contra del default. Podemos ahora mejor ocuparnos del kirchnerismo en vez de pelear entre opositores? Es una idea”, le dijo, con ironía. Pero Espert no se amilanó y se deshizo en cuentas sobre la cantidad de reservas, para luego advertir: "Pagabas, rechazabas el acuerdo y firmabas otro. Como era un proyecto de ley distinto, lo podías tratar en 2022 ¿Uds son opositores?" y coronó el mensaje con un emoji de risas hasta las lágrimas.

"Esta mal. Si bajas la operación de crédito público, que es lo único que te pide que apruebes la Ley 27612, no podes en el mismo año presentar la operación de crédito público + un programa. Te lo impide el art 81 de la Constitución. Hasta acá llegó yo. Abrazo", dio por cerrada la discusión Tetaz. Pero Espert le siguió respondiendo: ""Hasta acá llego yo". O sea, seguis equivocado en lo legal y en lo más importante: una vez más Cambiemos demuestra que es mucho más parecido al kirchnerismo de lo que cacarean". Fue el mensaje que quería instalar y para lo que inició, una vez más una discusión en Twitter. Como en el caso de Pichetto, ambos dirigentes del PRO entraron en su juego.