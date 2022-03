La madre de la chica de 24 años que fue asesinada este fin de semana mientras participaba de una fiesta clandestina en French y Larrea, dio detalles de lo ocurrido y recordó que hace diez años ya había pasado por una situación similar cuando le asesinaron a su hijo mayor. “Este día de la madre va a hacer once años que mataron a Elías, mi hijo mayor. (Esteban) Alvarado fue la persona que puso la plata”, reveló la madre de las dos víctimas.

“Yo no tengo nada porque me sacaron dos hijos, pero vos (por Alvarado) la vas a pagar y vas a llorar lágrimas de sangre como yo lloro ahora, como sigo llorando a mi primer hijo que era todo para mi y ahora me sacaron a mi segunda hija”, dijo la mujer.

“Llegué al hospital y me dijeron que estaba mal y la iban a intubar. Al rato avisaron que la trasladaban, pero la ambulancia llegó y se fue sin trasladarla. Ahí fue cuando me informaron que había fallecido”, señaló a Canal 3 Analía, madre de Brenda Del Valle.

Junto a la víctima fatal, en la fiesta callejera también estaba uno de sus hermanos que fue testigo del trágico hecho. “Llegaron en una moto y dispararon. Nadie sabe nada, supuestamente cayeron ahí y empezaron a tirar pero nadie sabe por qué fue”, relató la mujer.

Con respecto a los agresores, Analía reveló que el conductor de la motocicleta vive a la vuelta de su casa. Se trata de la persona identificada como Ignacio G., de 25 años y que se entregó a las pocas horas del ataque. En tanto que el autor de los disparos, sería “un tal Checho”.

“Dejó a mi nieta de 2 años sin su mamá, ¿cómo hago para decirle a mi nieta que su mamá no vuelve más? Ella trabajaba para su hija y como a la nena la tenía el papá quiso salir a divertirse”, remarcó con lágrimas en sus ojos.