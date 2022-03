Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Everton de Viña del Mar, en el partido revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores, e intentará revalidar el triunfo 1-0 conseguido la pasada semana como visitante para asegurarse un lugar en el cuadro principal del máximo torneo continental a nivel clubes.



El DT Ricardo Zielinski tendrá bajas importantes, ya que no podrá contar con Leandro Díaz, que acumuló tarjetas amarillas, y con Mauro Boselli, quien sufrió un esguince del tobillo izquierdo en la derrota ante Boca Juniors por la Copa de la Liga y estará fuera de las canchas un mes y medio. Esto obliga al entrenador a cambiar los planes porque pierde a dos jugadores titulares y referentes del equipo.



Zielinski esperará hasta último momento para definir el once porque, además de los lesionados, el plantel tiene afectados a varios jugadores con estado gripal y alta temperatura, que los pone en duda para la revancha.



"Las ausencias que tenemos confirmadas nos complican; y a pesar de las características de los jugadores, buscaremos respetar nuestra idea", sostuvo el DT albirrojo, que sobre el rival apuntó: "Es un equipo fuerte, con un gran respaldo del grupo Pachuca. Viene de ganarle con un jugador menos al campeón de su país y no podemos dar ventajas. Tenemos que hacer un buen partido, juegue quien juegue, y dejar una buena imagen en un momento que venimos esperando hace mucho".



El Pincha ganó el partido de ida con un gol de Matías Pellegrini y consiguió una ventaja importante, pero no decisiva.

Por su parte, Everton -luego de vencer a Universidad Católica como visitante- se instaló en La Plata el lunes y se entrenó en la cancha de Gimnasia.



La idea del entrenador argentino Francisco Meneghini es repetir la misma formación de una semana atrás. En la salida de Chile, el DT dio indicios de mantener los 11 y no hacer rotaciones.

El duelo se disputará desde las 19.15 (TV: Fox Sports) en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.



El historial de Estudiantes ante conjuntos chilenos por Copas es de 13 partidos y no se registraron empates. El Pincha se impuso en 8 y perdió en 5, mientras que como local ganó 5 y perdió 1, ante Colo Colo Colo por la Supercopa.