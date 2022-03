Luego de las primarias del domingo en Colombia, los candidatos a la presidencia Gustavo Petro, Federico "Fico" Gutiérrez e Íngrid Betancourt protagonizaron un intenso debate con los comicios del 29 de mayo en la mira. En el encuentro, organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana, los aspirantes respondieron preguntas en torno a temas como salud, economía y política internacional y debatieron en torno a las alianzas que tejerán de ahora en adelante para alcanzar el gobierno.

La diferencia más clara entre los tres quedó en evidencia frente a un potencial vínculo con Venezuela. Gutiérrez y Betancourt coincidieron en considerar al país caribeño una "dictadura", mientras que Petro dijo que las relaciones diplomáticas se establecen "con una nación y no con una persona". Betancourt, exrehén de las FARC, levantó polémica por la batería de chicanas que disparó contra Petro, incluso haciendo referencia a su salud mental. En las elecciones del próximo 29 de mayo también participarán, entre otros, los exalcaldes Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, quien triunfó en las internas del Centro Esperanza pero se ausentó del debate.

La hora de formar nuevas alianzas

Petro llegó a la cita después de que su coalición lograra la votación más alta entre las tres alianzas que se midieron en las urnas el domingo. El candidato presidencial de la izquierda se mostró confiado en conseguir los sufragios suficientes para ganar en primera vuelta. "Hay que ampliarnos más, no se puede ser soberbio. Se puede ser humilde y aceptar más personas, más fuerzas sociales, más fuerzas políticas, todas democráticas. Los únicos que no caben aquí son los corruptos, los genocidas", destacó.

Por su parte "Fico" Gutiérrez, quien se alzó con la candidatura del derechista Equipo por Colombia, señaló que luego de las votaciones del domingo tiene "un pie en segunda vuelta". Durante el debate se habló de las alianzas que se tejieron en las últimas horas, en especial la decisión de Óscar Iván Zuluaga, quien renunció a su candidatura del Centro Democrático para acompañar a Gutiérrez.

En relación a este apoyo, Betancourt señaló que el país vive un "deja vú" con los "extremos de izquierda y derecha" y que "el centro está vivo" y bien representado por ella, en clara alusión a Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza. En tanto, Petro manifestó que "en Colombia no se habla de izquierdas y derechas sino de políticas de vida o de muerte", algo que tiene que cambiar.

La polémica por Piedad Córdoba

Uno de los momentos más álgidos de la discusión ocurrió cuando Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno, le recriminó a Petro la elección de Piedad Córdoba como senadora por ese movimiento. El mes pasado se conoció, mediante una investigación de Noticias Caracol, una declaración ante la Fiscalía de un exasesor de Córdoba en la que aseguraba que hace unos 15 años la senadora "habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Íngrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran".

Según esa versión, Córdoba quería darle el mérito de la liberación de secuestrados al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, para que este a su vez la "catapultara" a la presidencia colombiana. Ante ese informe, Betancourt le dijo a Petro que el problema era que él hubiera aceptado a Córdoba dentro de su equipo y agregó que "sus secuestradores" están en su campaña, en referencia al Partido de los Comunes.

"El Partido de los Comunes no está conmigo, los Comunes acaban de hacer una elección independiente al Pacto Histórico, no me calumnie, la calumnia aquí no cabe", le respondió Petro, mientras que este martes la propia Piedad Córdoba le salió al cruce a Betancourt al tildarla de "cobarde desagradecida" y pedirle un "debate público".

Betancourt mencionó además un episodio ocurrido hace más de 30 años cuando visitó al exguerrillero en Bruselas, donde el aspirante presidencial tenía un cargo diplomático, y lo encontró sumido "en una gran depresión, tirado en el piso sin poder moverse". Esas declaraciones fueron rápidamente compartidas y repudiadas en redes sociales.

Durante el debate, "Fico" Gutiérrez señaló a Petro de querer expropiar en caso de llegar a la presidencia, a lo que el líder de izquierda le indicó que eso no era cierto: "Ustedes sí se acostumbraron y defienden el proyecto político que lo hizo, que se expropiara a seis millones de campesinos de sus tierras en Colombia. A punta de sangre y fuego, con fosas comunes y masacres".



El vínculo con Venezuela

En otro tramo, Petro respondió sobre las relaciones que tendría un potencial gobierno suyo con Venezuela. "Si la teoría es que con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas y Venezuela lo es, ¿por qué este gobierno tiene relaciones con Emiratos Árabes Unidos que es una dictadura quizás peor? ¿Porque es rico y quiere venir a coger el oro de Santurbán?", se preguntó Petro en relación a un páramo de 150 mil hectáreas ubicado entre los departamentos de Norte de Santander y Santander.

El líder de izquierda aseguró que "las relaciones diplomáticas se establecen con una nación y no con una persona". Por su parte, Betancourt y Gutiérrez dijeron en coro que en Venezuela existe una "dictadura", aunque destacaron que es importante reconocer lo que está pasando en la frontera entre ambos países.