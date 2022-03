Mercedes Morán recibirá el Premio Retrospectiva en el 25to. Festival Internacional de Cine de Málaga, que se desarrollará entre el viernes 18 y el domingo 27 e incluirá tres películas argentinas en su programa. "Se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo en particular sino a todos los que hice", resaltó la actriz. En los fundamentos sobre el galardón que se le entregará a la protagonista de La ciénaga, el Festival de Málaga subrayó la prolífica carrera de Morán, en cuya filmografía destacan películas La niña santa (Lucrecia Martel); Luna de Avellaneda ( Juan José Campanella), El Ángel (Luis Ortega), Familia sumergida (María Alchè y Sueño Florianópolis (Ana Katz).