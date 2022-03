“Somos la única provincia en la que una agrupación no tiene una persona especialista que nos acompañe, un médico a nuestro lado”, cuenta Ivana Ochoa. Preside la organización Endohermanas Riojanas y junto a otras mujeres vienen trabajando por la visibilización de la endometriosis, una enfermedad crónica y silenciosa caracterizada por la presencia anormal de tejido endometrial fuera del útero.

Provoca dolor agudo, dificulta las relaciones sexuales y aumenta el riesgo de esterilidad en las personas que la sufren. La referente de la organización riojana afirmó, en diálogo con La Rioja 12, que realizaron avances pero aún no sienten el acompañamiento real y la comprensión del impacto que tiene la enfermedad en la vida de las personas menstruantes. LLevan un registro de 305 mujeres que padecen endometriosis en toda la provincia.

Desde el derecho a la salud, el reclamo de las organizaciones en el país, que el lunes 14 realizaron actividades de concientización por ser el Día Internacional de la Endometriosis, es poder poner en la agenda de las prioridades la importancia de contar con una detección temprana, la cobertura de la medicación y que el abordaje de la enfermedad pueda ser desde la perspectiva de género. En el caso de La Rioja, las solicitudes están en un proyecto de ley que fue presentado por la ex diputada provincial Sonia Torres en la Cámara de Diputados de la Provincia.

“Es muy importante contar con un diagnóstico, con la detección temprana. A veces demora entre 7 y 10 años. En mi caso me realizaron la primera intervención quirúrgica a los 13 y me diagnosticaron la enfermedad a los 20. Se habla muy en general, se minimiza la enfermedad, no hay información y el Estado acompaña poco”, dice Ivana Ochoa a este diario.

En la iniciativa, presentada por la ex legisladora Torres el 21 de octubre de 2020 y que se encuentra en comisión, declara a la endometriosis como una enfermedad crónica, garantiza el acceso integral y gratuito a la detección, diagnóstico, tratamiento, control y terapias de apoyo necesarias, implementa en toda la provincia una campaña anual de información, concientización, difusión, capacitación y detección precoz y otorga cobertura integral de las obras sociales y prepagas de todas las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que demande el tratamiento de la Endometriosis. Incluye las terapias médicas, farmacológicas, quirúrgicas y para el control de la enfermedad, la mitigación del dolor y la calidad de vida de las pacientes afectadas.

Según Ochoa una las barreras es la falta de cobertura de la obra social provincial APOS que solo otorga derivaciones a otros centros de salud. Y, en el caso de la medicación, afirma que el costo varía “entre 4 y 5 mil pesos” y muchas veces no se puede afrontar. También necesitan un circuito de atención en el hospital público de la Madre y el Niño que permita un sistema de interconsultas con profesionales de otras ramas de la medicina.

Registro

El proyecto de ley que propone al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, crea un Registro Único de Endometriosis de la Provincia de La Rioja con fines estadísticos e información de salud bajo criterios de estricta confidencialidad y protección de los datos recabados a través de entidades públicas, obras sociales y entidades de medicina privada referidas a la detección de los casos.