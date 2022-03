En un acto que se realizó en el barrio Pereyra Rozas, ubicado en zona norte de la ciudad de Salta, se entregó la vivienda y el crédito 40.000 del nuevo programa Procrear. Allí el presidente Alberto Fernández celebró la recuperación de la construcción de viviendas que se habían paralizado durante la gestión de su antecesor Mauricio Macri: “Nunca en la Argentina se dio que en un mismo momento se haga tanta obra pública”, expresó.

“Buen día Salta”, arrancó su discurso el Presidente apenas llegó al escenario acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, la intendenta Bettina Romero, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social y Hábitat, Jorge Ferraresi. “Es un orgullo estar visitando la provincia”, prosiguió y resaltó que era un día “muy importante porque vamos cumpliendo objetivos que nos habíamos fijado”, esgrimió con respecto a la concreción de las primeras 40.000 viviendas y la entrega de créditos para la construcción de otras 40.000.

Recordó que en campaña proponía crear un Ministerio de Bienestar y Vivienda para “que hubiera alguien que solo piense en la vivienda de los argentinos y no que sea una parte más de toda la obra pública que tiene que hacer el Estado”. Sin embargo, reconoció que Ferraresi fue la persona que “supo interpretar” su deseo y concretarlo, “porque el derecho a tener un techo es esencialmente eso, un derecho humano”. Para luego resaltar que fue Juan Domingo Perón el primero en entender esa consigna al construir más de 500.000 viviendas durante sus gobiernos.

Subrayó que además de las 40.000 viviendas entregadas en estos dos años de gestión, se están construyendo a través de fondos estatales 100.000 más “en todos los lugares del país” y aseguró que “nunca en la Argentina se dio que en un mismo momento se haga tanta obra pública”.

A su vez, señaló que todas esas obras “llegan más allá de quienes gobiernan”, haciendo referencia a que en su gestión no se hace distinción partidaria, “a mí no me preocupa cómo piensa Bettina ni cómo piensa Gustavo, a mí lo que me preocupa es que los salteños tengan su casa, y en eso Bettina y Gustavo piensan lo mismo”. “Hasta el último día vamos a seguir construyendo y entregando nuevas viviendas, porque los argentinos y las argentinas lo necesitan”, agregó.

Refiriéndose puntualmente a la entrega de los dúplex de Pereyra Rozas, señaló que había escuchado a la jefa comunal preguntarle a los beneficiados cuántos años estuvieron esperando sus casas, “escuché respuestas que van de 10 a los 20 años”, contó. También recordó que fue una decisión política de la gestión Cambiemos paralizar la inversión en obras que se estaban ejecutando. “No hay más tiempo”, afirmó el mandatario nacional, al tiempo que refiriéndose a un niño miembro de una de las familias que accedió a su vivienda, indicó: “Jeremías necesita una buena casa y una buena computadora para poder estudiar, y nosotros se la tenemos que dar a cada Jeremías”.

La discusión del Fondo

Fernández no eludió ni el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario, ni la inflación, y sostuvo que si el Senado lo acompañaba con su voto “mañana (por hoy) vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia”. “El viernes sabremos que hay un problema que no se resolvió pero que empieza a resolverse y es esa deuda maldita que heredamos”, añadió.

“Es una deuda que nosotros nunca hubiéramos tomado, pero que la Argentina tomó y ahora tiene que hacer frente al problema”, subrayó el Presidente, e inmediatamente apuntó contra quienes critican que tras el acuerdo llegará el ajuste: “¿dónde están los ajustes?, expliquenme, si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, para que la ciencia y la tecnología siga adelante y para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo”, cerró. “Con este acuerdo no hay ajuste, que lo deberíamos haber hecho si caíamos en default, porque ahí sí no teníamos escapatoria”, afirmó.

Reconoció que esta vía de solución de la deuda los obligará a pensar en otros problemas que deben afrontar “donde la inflación ocupa un lugar central” y afirmó que es “resultado de este mundo global”, en donde ahora las guerras “no son un teatro de operaciones donde se disparan los unos a los otros”, sino que acarrean consecuencias económicas “que llegan a todos los rincones del mundo”.

A esa crisis mundial le sumó que recibió el país en una situación “difícil”, en la que debió atravesar una pandemia, “si después de todo eso el mundo entra en una guerra, el daño es inmenso y nosotros somos parte, por lo que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar respuesta a este nuevo desafío que nos imponen. Y la vamos a encontrar juntos, unidos, no hay otra manera”, acotó y culminó asegurando que “hay una Argentina donde la gente piensa de distintos modos, pero todos tienen los mismos problemas y tenemos que salir juntos”.

Al finalizar el encuentro, tanto el jefe de Gabinete, Juan Manzur, como la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, informaron que hoy, ya asegurado el acuerdo con el Fondo, el mismo Presidente anunciará cuáles serán las medidas que tomará el gobierno para comenzar a darle “batalla a la inflación”.

En total se entregaron 295 viviendas del programa nacional Reconstruir en el barrio Pereyra Rozas y 15 nuevos créditos "Casa Propia" línea Construcción, una herramienta que permite la edificación de hasta 60 m2 en terreno propio o de familiar directo y con financiación a tasa cero. Las casas y dúplex fueron construidos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y adjudicados por sorteo público en agosto del año pasado.

Las unidades tienen entre 55 y 63 metros cuadrados según su tipología: dúplex, tradicionales de una planta y adaptadas para discapacidad motriz. El financiamiento estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El programa nacional Reconstruir tiene por objetivo la reactivación o finalización de aquellas obras de vivienda que se encontraban paralizadas en su ejecución, o las que habiendo sido proyectadas o aprobadas, no habían sido iniciadas. El programa cuenta con una inversión de $110 mil millones de para finalizar las 55 mil viviendas que fueron abandonadas durante la gestión Mauricio Macri.

El ministro Ferraresi detalló que las 15 familias que recibieron crédito se suman a las más de 785 en toda la Salta que ya fueron beneficiadas con el mismo programa. “La Argentina tiene 2.163 municipios y hay créditos en 1.951 a partir de la decisión del presidente Fernández de que lleguemos a cada rincón de la Argentina”, explicó haciendo alusión a lo federal de la gestión.

Gustavo Sáenz agradeció esa mirada federal del gobierno nacional y repitió una frase que ya usó en más de una ocasión, “al federalismo no se lo pregona, sino que se practica con hechos”. Criticó a quienes votaron en contra del presupuesto nacional, “Es una herramienta fundamental que no se le niega a nadie”, y aseveró que la palabra dada por el gobierno nacional “se cumplirá y cada obra comprometida se realizará”.

En esta línea afirmó que es decisión del Presidente reactivar la obra de la ruta nacional 86, en el tramo Tartagal – Tonono, una vía que también implica “llevar servicios, dignidad, y es fundamental para nuestra producción”. Tampoco se olvidó de los trabajos que se vienen realizando sobre la ruta nacional 51, “tan querida y soñada porque es nuestra salida al Pacífico”. Allí indicó que están licitados dos tramos y restan otros dos. Igualmente con las obras viales e hídricas de la ruta 68.

“Este es el camino, trabajar en conjunto Nación, provincia y municipios, felicidades a todas las familias que hoy cumplen el sueño de la vivienda propia”, expresó Bettina Romero.

Del acto participaron funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, y se acercaron a apoyar al presidente unas 1.000 personas de Barrios de Pie, el Movimiento Evita y otras agrupaciones que se instalaron en las periferias de las instalaciones donde se desarrolló el acto.