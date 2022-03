Xi a Joe Biden, sobre la guerra: "No beneficia los intereses de nadie"

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó ante su par estadounidense, Joe Biden, que la guerra en Ucrania "no beneficia los intereses de nadie". En el diálogo que mantuvieron este viernes, el mandatario estadounidense advirtió a Xi de las "implicaciones y consecuencias" si Beijing ofrece "apoyo material" a Rusia durante el conflicto. Así lo informaron fuentes oficiales de ambos gobiernos.



La reunión virtual, la primera celebrada entre ambos líderes desde noviembre pasado, estuvo centrada en la invasión rusa de Ucrania y tuvo una duración de cerca de dos horas, según informó la Casa Blanca.



"La situación en Ucrania demuestra una vez más que los países no pueden involucrarse en enfrentamientos armados que no benefician a los intereses de nadie, y que la comunidad internacional debería abrazar la paz y la seguridad", dijo Xi, de acuerdo a lo reproducido por el diario chino Global Times.



A su vez, el líder chino le indicó a Biden que ambos países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos economías más grandes del mundo "no solo deberían desarrollar sus relaciones bilaterales por el buen camino, sino compartir la responsabilidad internacional a la hora de mantener la paz en el mundo".



Biden describió las "consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia mientras esta lleva a cabo ataques brutales contra las ciudades y los civiles ucranianos"; y subrayó "su respaldo a una resolución diplomática de la crisis". Los dos líderes "acordaron la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación para manejar la competencia entre los dos países".